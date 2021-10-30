Legion ۵ Pro؛ شاهکاری دیگر از لنوو!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لنوو یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان لپ‌تاپ است که در سال‌های اخیر با عرضه لپ‌تاپ‌های با کیفیت توانسته است رضایت‌مندی کاربران را کسب کند. یکی از جدیدترین شاهکارهای لنوو، لپ‌تاپ گیمینگ Legion ۵ Pro است. این لپ‌تاپ طراحی بسیار جذاب و با کیفیتی را در کنار سخت‌افزار فوق‌العاده قدرتمند ارائه می‌دهد.

ناگفته نماند که به‌طور کلی لپ‌تاپ‌های سری Legion و به‌خصوص لپ‌تاپ‌های Legion ۵ که طی سال‌های اخیر توسط شرکت لنوو تولید و عرضه شده‌است، همیشه جزو انتخاب‌های علاقمندان به لپ‌تاهای گیمینگ بوده‌است. این سری از لپ‌تاپ‌های لنوو به‌دلیل بهره‌مندی از سخت‌افزار قدرتمند، کیفیت ساخت بالا و باتری با دوام و همچنین، نورپردازی RGB که ارائه می‌کنند؛ حس یک لپ‌تاپ گیمینگ و پر قدرت را به شما القا خواهند کرد.

در این مطلب قصد داریم یکی از نسخه‌های لپ‌تاپ Legion ۵ Pro که در سایت و فروشگاه هدیش موجود است را به شما معرفی و آن‌را مختصرا بررسی کنیم. اگر قصد خرید لپ‌تاپ از هدیش را دارید، پیشنهاد ما به‌شما این است که تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا انتخاب هوشمندانه‌تری را در هنگام خرید لپ‌تاپ لنوو Legion ۵ Pro داشته باشید.

طراحی جذاب لپ‌تاپ گیمینگ Legion ۵ Pro

لپ‌تاپ گیمینگ لنوو Legion ۵ Pro ابعادی۲۶.۱۵ × ۲۶۴.۲ × ۳۵۶ میلی‌متری و وزن ۲.۳ کیلوگرمی به‌واقع حس یک لپ‌تاپ گیمینگ مناسب را به شما می‌دهد. بر روی در پشت این لپ‌تاپ یک نماد به‌صورت LED و مخصوص سری Legion هک شده که زیبایی طراحی آن‌را دو چندان کرده‌است. طراحی لپ‌تاپ legion ۵ Pro به گونه‌ای است که در قسمت پشتی آن شاهد تعبیه شدن اکثر پورت‌های آن هستیم.

پورت‌های پشت لپ‌تاپ شامل ۳ پورت USB ۳.۲، یک پورتThunderbolt ۴ USB Type-C ، یک پورت LAN RJ-۴۵، یک پورت HDMI نسخه ۲.۱ و درگاه ورودی شارژر هستند. در کناره‌های لپ‌تاپ نیز شاهد یک پورت Thunderbolt ۴ USB Type-C و یک جک ۳.۵ میلی‌متری هستیم.

صفحه کلید به‌کار رفته در این لپ‌تاپ به‌شما کمک می‌کند که به‌راحتی در مدت زمان نسبتا طولانی با آن تایپ کنید. نور پس‌زمینه RGB کیبورد نیز حس خوبی را به‌شما و به‌خصوص گیمرها القا می‌کند. تاچ‌پد Legion ۵ Pro نیز سرعت و دقت بسیار خوبی را ارائه می‌دهد تا طراحی فوق‌العاده آن برای یک لپ‌تاپ گیمینگ کامل شود.

همچنین، یک وب‌کم با کیفیت HD به‌همراه ۲ اسپیکر داخلی ۲ وات همراه با ۲ میکروفون Array برای لپ‌تاپ لنوو Legion ۵ Pro در نظر گرفته شده‌است.

صفحه نمایش با کیفیت لپ‌تاپ گیمینگ Legion ۵ Pro

وجود یک نمایشگر با کیفیت یکی از ویژگی‌هایی است که افراد گیمر به‌آن توجه ویژه‌ای می‌کنند. لپ‌تاپ لنوو Legion ۵ Pro نیز در این زمینه در حد یک لپ‌تاپ گیمینگ تمام عیار خود را نشان داده و از صفحه نمایش ۱۶ اینچی مات با پنل IPS LCD و نرخ به‌روز رسانی فوق‌العاده ۱۶۵هرتزی بهره می‌برد. رزولوشن۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ پیکسل با کیفیت WQXGA و نسبت تصویر ۱۶ به ۱۰ دارد و از sRGB ۱۰۰% پشتیبانی می‌کند. همچنین، روشنایی حداکثری آن ۵۰۰ نیت است و کنتراست ۱۲۰۰ به ۱ را ارائه می‌دهد.

با وجود زمان پاسخگویی ۳ میلی‌ثانیه‌ای در کنار دیگر قابلیت‌های این نمایشگر باریک و کم حاشیه، به‌واقع می‌توانید تجربه‌ای لذت‌بخش را در حین بازی، تماشای فیلم و حتی رندرگیری داشته باشید.

لپ‌تاپ گیمینگ Legion ۵ Pro؛ با قدرت پردازشی کم‌نظیر

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در زمان خرید یک لپ‌تاپ گیمینگ، بهره‌گیری آن از سخت‌افزار قدرتمند است. نسخه‌ای که در حال حاضر در هدیش موجود است، به پردازنده Intel Core i7 | 11800H با ریز معماری Tiger Lake که از فرکانس پایه 2.3 گیگاهرتز و فرکانس 4.6 گیگاهرتز در حالت Turbo بهره می‌برد؛ مجهز شده‌است. این پردازنده قدرتمند 8 هسته، 16 رشته و 24 مگابایت حافظه Cache دارد که در نوع خود در بازار این روزهای لپ‌تاپ کم‌نظیر است.

وجود ۱۶ گیگابایت رم DDR۴ با فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز؛ به میزان کافی حافظه رم را در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین این نسخه از لپ‌تاپ به ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD از نوع PCIe NVMe M.۲ مجهز است که وجود چنین حافظه‌ای سرعت بوت‌آپ ویندوز و همچنین سرعت انتقال اطلاعات و کار با سیستم را برای شما چندین برابر خواهد کرد.

و اما به جذاب‌ترین بخش از سخت‌افزار این لپ‌تاپ قدرتمند می‌رسیم. در جایی‌که شاهد قرارگیری یک کارت گرافیک GeForce RTX ۳۰۵۰ با حافظه اختصاصی ۴ گیگابایتی از نوع GDDR۶ از شرکت NVIDIA بر روی لپ‌تاپ Legion ۵ Pro موجود در سایت هدیش هستیم. این گرافیک پر قدرت به‌شما اجازه می‌دهد به‌راحتی بازی‌های سنگین را اجرا کنید و نهایت لذت را از آن‌ها ببرید. همچنین برای افرادی که به‌کار تدوین مشغول هستند نیز کمک می‌کند تا رندرگیری را به‌راحتی و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

لپ‌تاپ گیمینگ Legion ۵ Pro؛ مجهز به باتری با دوام بالا

وجود یک باتری قدرتمند برای چنین لپ‌تاپ‌های گیمینگ یک امر ضروری است. Legion ۵ Pro نیز از این قاعده مستثنا نیست و به یک باتری داخلی ۸۰ وات ساعت لیتیوم‌پلیمری قدرتمند مجهز شده‌است. این باتری به‌شما این امکان را می‌دهد تا حداکثر ۵ ساعت به‌طور مداوم از لپ‌تاپ خود استفاده کنید.

جمع‌بندی

با وجود تمام ویژگی‌های ذکر شده برای این نسخه از لپ‌تاپ لنوو Legion ۵ Pro، احتمالا متوجه ارزش خرید بالای آن شده‌اید. این لپ‌تاپ قدرتمند در حال حاضر با قیمت ۴۲,۹۰۰,۰۰ تومان و با گارانتی معتبر در سایت فروشگاه اینترنتی هدیش برای شما عزیزان آماده خرید است.

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