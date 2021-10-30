به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیشه تسایتونگ، شهر برلین به تازگی میزبان کنفرانسی با عنوان «آیا مساجد به اندازه کافی محافظت می‌شوند؟» بود. در این کنفرانس که با حضور برخی از مسئولان دولت فدرال آلمان و همچنین مدیران سازمان‌های اسلامی برگزار شد، شرکت‌کنندگان درباره حفاظت از مساجد و مسلمانان در آلمان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.



افزایش حملات لفظی و فیزیکی علیه مسلمان و سازمان‌های اسلامی آلمان در دهه‌های اخیر، واقعیتی انکارناپذیر است. این حملات، طیف گسترده‌ای از جنایت ضداسلامی مانند ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای مسلمانان تا اقدام به آتش‌سوزی و خرابکاری در مساجد را در بر می‌گیرد. اکثریت این رفتارها توسط نیروهای نژادپرست و اعضای گروه‌های راست افراطی انجام می‌شود. از این‌رو، از ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی، مقامات دولت فدرال تصمیم گرفتند تا جنایات علیه مسلمانان را نیز به صورت مجزا ثبت کنند. بدین‌ترتیب، از آن زمان به بعد، حملات به مکان‌های اجتماعی، انجمن‌های فرهنگی، قبرستان‌ها، مساجد، جوامع مذهبی و نمایندگان مسلمانان به‌طور خاص ثبت شدند. در حال‌حاضر، تنها آماری که از حملات علیه مسلمانان در آلمان وجود دارد، مربوط به همین آمار ثبت شده است و متأسفانه مشخص نیست که حجم جنایات ثبت‌نشده چه اندازه است. البته این را نیز باید درنظر گرفت که آمار اولیه برای سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که حجم جنایات نژادپرستانه علیه مسلمانان کاهش محسوس داشته است.

هرچند، این کاهش ممکن است به دلیل برخورد کمتر افراد در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه باشد. با این وجود، شهر برلین به تازگی میزبان کنفرانسی با عنوان «آیا مساجد به اندازه کافی محافظت می‌شوند؟» بود که در آن برخی از مسئولان دولت فدرال آلمان و همچنین مدیران سازمان‌های اسلامی حضور داشتند. در این کنفرانس، دیتمار بنمان، رئیس پلیس جنایی فدرال، آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان و یاسمین المنار، کارشناس امور دینی از بنیاد برتلزمان به سخنرانی پرداختند و به سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ دادند.



دیتمار بنمان، رئیس پلیس جنایی فدرال، رسیدگی به جنایات علیه مسلمانان را وظیفه اصلی دفتر پلیس جنایی فدرال و مقامات دولت آلمان دانست. او تاکید کرد که زندگی در صلح از جمله حقوق اساسی افراد است: «همه افراد باید بتوانند در آرامش و صلح در آلمان زندگی کنند. قانون اساسی آلمان همچنین بر حق آزادی مذهب نیز تاکید ویژه‌ای دارد. همه می‌دانیم که اکثریت قریب به اتفاق حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان توسط گروه‌های راست افراطی انجام می‌شود و متأسفانه تعداد آن‌ها در سال‌های اخیر در حال افزایش است.»



او تاکید کرد: «مقامات پلیس در حال حاضر موضوع را جدی گرفته‌اند. به ویژه پس از حملات در هاله و هاناو، توجه بیشتری به مقابله با خشونت در جامعه می‌شود. همچنین دوره‌های آموزشی گسترده‌ای برای مقابله با نژادپرستی و نفرت‌پراکنی در جامعه ایجاد شده است.»



دیتمار بنمان به همکاری مشترک دفتر پلیس جنایی فدرال و مقامات دولت آلمان نیز اشاره کرد و گفت: «در حالی که دولت مسئول حفاظت از مساجد و سایر اماکن است، ما در دفتر پلیس جنایی فدرال بر جامعه نظارت داریم و افراد، شبکه‌ها و گروه‌های مشکوک را تحت نظر گرفته‌ایم.»



در ادامه، آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی انتقادات تندی را نسبت به شرایط مسلمانان در جامعه کنونی آلمان مطرح کرد. او گفت: «ما در این مدت شاهد اقدامات اساسی برای حفاظت از مساجد نبوده‌ایم. حمله به مساجد به یکی از راهبردهای افراط گرایان در این سال‌ها بدل شده است. متأسفانه حتی پس از حملات هاناو و هاله نیز اقدامی جدی برای مقابله با گروه‌های افراطی صورت نگرفت.»



رئیس شورای مرکزی مسلمانان همچنین به حملات خونین کرایست‌چرچ اشاره کرد و گفت: «پس از حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست‌چرچ نیوزیلند که جان ۵۱ نفر را گرفت، مقامات آلمانی خواستار محافظت بیشتر از مسلمانان شدند. حتی شاهد بودیم که در برخی شهرها برای برگزاری نماز جمعه اقدامات امنیتی انجام شد. اما متأسفانه با شروع بحران کرونا، محافظت از مسلمانان و مقابله با مجرمان از اولویت خارج شد. این در حالی است که جامعه مسلمانان در آلمان به محافظت نیاز دارد، به خصوص در زمان برگزاری مناسبت‌هایی مانند نمازجمعه باید توجه بیشتری به این امر شود.»



به اعتقاد مازیک، شرایط در جامعه آلمان در حال‌حاضر به نحوی پیش می‌رود که افراط‌گرایان احساس خطر نمی‌کنند و به‌همین دلیل به کار خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال، او درباره دفتر خود در کلن گفت که چندین‌بار تهدید به بمب‌گذاری شده است: «من چندین بار نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کردم، اما حضور مأموران پلیس در اطراف دفترم موجب شد که از حجم تهدیدات کاسته شود. متأسفانه درباره بسیاری از مساجد این اقدامات صورت نمی‌گیرد. متأسفانه مقامات دولت فدرال، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد تا بفهمند که مساجد نیاز به محافظت دارند.»



مازیک در این کنفرانس بارها از سیاست‌های آلمان در ارتباط با مسلمانان انتقاد کرد: «متاسفانه در رابطه با تأمین امنیت مساجد آلمان، کم‌کاری‌های زیادی انجام شده است. سیاستمداران آلمانی هر روز از مبارزه با افراط‌گرایی صحبت می‌کنند، اما خصومت با مسلمانان را نادیده می‌گیرند. در واقع در جامعه آلمان مسلمانان فقط به عنوان مجرم دیده می‌شوند و هیچ‌گاه آن‌ها را به عنوان قربانی نمی‌بینند.»



رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان همچنین تاکید کرد: «مسلمانان و مسئولان مساجد که تحت حملات نژادپرستانه قرار می‌گیرند، باید به سرعت مأموران پلیس را در جریان بگذارند. همه باید بدانند که سکوت نمی‌تواند به بهبود شرایط مسلمانان کمک کند. برای مقابله با نژادپرستی علیه مسلمانان باید میان مسئولان کشور، پلیس و مسلمانان ارتباط نزدیکی برقرار شود. این امر متأسفانه تاکنون تنها در مناطق محدودی از آلمان انجام شده است.»



یاسمین المنار، کارشناس امور دینی از بنیاد برتلزمان که از دیگر سخنرانان این کنفرانس بود نیز گفت: «تامین امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است. حملات ضدمذهبی در آلمان و اروپا می‌تواند بر نهادهای مسیحی نیز تأثیر بگذارد. متأسفانه در شرایط کنونی، اطلاعات ضروری و کافی وجود ندارد. برای مقابله با نژادپرستی نیاز به آموزش داریم. متأسفانه در دهه‌های اخیر، نگرش منفی نسبت به مسلمانان و اسلام افزایش یافته است. بنابراین باید با آموزش درست این نگرش را از میان برداریم.»

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در حالی که سخنرانان قبلی بر موضع پلیس و سیاست‌مداران متمرکز بودند، یاسمین المنار در سخنرانی خود بر آموزش و راه‌های پیشگیری از خشونت تاکید کرد: «جوامع مساجد از نظر تعداد پرسنل و شرایط مالی در موقعیت ضعیفی قرار دارند و نمی‌توانند امنیت خود را تأمین کنند. آن‌ها تحت حملات شدید نژادپرستان قرار دارند و اگر این شرایط پیش رود منزوی می‌شوند. اگر ما می‌خواهیم با خشونت علیه مسلمانان مقابله کنیم، باید آموزش را در مناطق آلمان و بر روی گروه‌های نوجوان و جوان آغاز کنیم. همچنین باید بدانیم که برای برقراری امنیت در جامعه، نیاز به همکاری همه اعضای آن است. اگر آموزش و نظارت در جامعه همراه یکدیگر انجام شود، می‌توانیم از بروز اتفاقات ناگوار پیشگیری کنیم.»