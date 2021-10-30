به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «دروغ رستاخیز» به کارگردانی طاها محمدی آماده اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد می‌شود. تجربه های اخیر محمدی نمایش «شاهدین اعدام» و «موسیقی مجلسی» است که در تماشاخانه مهرگان روی صحنه رفت.

«دروغ رستاخیز» بر اساس نمایشنامه «سرود رستاخیز» نوشته آرتور میلر است که داوود دانشور ترجمه و طاها محمدی دراماتورژی آن را به عهده داشته است.

شقایق سیاح و وحید (رایکا) رمضانی تهیه کنندگان و موسسه هفتمین شهر هنر ایرانیان مجری طرح این اثر نمایشی است.

نمایش «دروغ رستاخیز» پنجمین تولید رسمی گروه «مَسیر» و از آخرین نمایشنامه های آرتور میلر است که سیاست های جهان مدرن را به شکلی صریح و قدرتمند به چالش می کشد و زیر سوال می‌برد.

به زودی اسامی بازیگران و سایر عوامل نمایش اعلام می‌شود.