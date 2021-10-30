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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

«دروغ رستاخیز» به تئاتر شهرزاد می‌آید

«دروغ رستاخیز» به تئاتر شهرزاد می‌آید

نمایش «دروغ رستاخیز» به کارگردانی طاها محمدی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «دروغ رستاخیز» به کارگردانی طاها محمدی آماده اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد می‌شود. تجربه های اخیر محمدی نمایش «شاهدین اعدام» و «موسیقی مجلسی» است که در تماشاخانه مهرگان روی صحنه رفت.

«دروغ رستاخیز» بر اساس نمایشنامه «سرود رستاخیز» نوشته آرتور میلر است که داوود دانشور ترجمه و طاها محمدی دراماتورژی آن را به عهده داشته است.

شقایق سیاح و وحید (رایکا) رمضانی تهیه کنندگان و موسسه هفتمین شهر هنر ایرانیان مجری طرح این اثر نمایشی است.

نمایش «دروغ رستاخیز» پنجمین تولید رسمی گروه «مَسیر» و از آخرین نمایشنامه های آرتور میلر است که سیاست های جهان مدرن را به شکلی صریح و قدرتمند به چالش می کشد و زیر سوال می‌برد.

به زودی اسامی بازیگران و سایر عوامل نمایش اعلام می‌شود.

کد مطلب 5339239
آروین موذن زاده

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