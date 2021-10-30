مرگ ۴ بیمار کرونایی دیگر در البرز

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۷ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳۱ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۳۱ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت چهار بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۳۱۸ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۶ هزار و ۲۰۹ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۹ هزار و ۳۵۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.