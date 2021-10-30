۱۱۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه لوازم خانگی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم علایی در تشریح عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری این اداره کل در حوزه نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبه‌های مندرج بر روی برچسب انرژی اظهار کرد: تعداد ۱۱۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه لوازم خانگی توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکت‌های خصوصی تأیید صلاحیت شده انجام گرفته است.

وی گفت: یکی از الزامات سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه تجهیزات انرژی‌بر خانگی از جمله یخچال، کولرآبی، اجاق گاز، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و سایر محصولات نصب برچسب انرژی روی این محصولات است.

مدیرکل استاندارد استان در ادامه یادآور شد: در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر موارد مطابق با برچسب انرژی، ۱۱ مورد جعل رتبه انرژی، ۴ مورد عدم الصاق برچسب انرژی شناسایی شده و پس از انجام بازرسی‌ها و تأیید تخلف، بر اساس مقررات جاری سازمان، ضمن اطلاع رسانی مراتب به اداره کل استاندارد استان محل تولید فرآورده، از فروشندگان تعهد جمع آوری نیز گرفته شده است.

علایی گفت: در این زمینه میزان تحقق عملکرد اداره کل نسبت به برنامه ابلاغی سال ۱۴۰۰، ۹۴ درصد بوده است.

مدیر کل استاندارد اردبیل به مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی توصیه کرد: در هنگام خرید حتماً به برچسب انرژی و رده آن توجه ویژه کنند، زیرا خرید و استفاده از کالاهایی با رتبه‌های انرژی پایین، افزایش هزینه‌های برق مصرفی را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین به مردم توصیه کرد در هنگام خرید محصولات خانگی برقی با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده زیر علامت استاندارد بر روی برچسب انرژی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به صورت رایگان از اصالت برچسب انرژی اطمینان حاصل کنند.