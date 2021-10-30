رتبه نخست دادگستری فارس در صلح و سازش/ کاهش جمعیت کیفری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در جلسه جامعه روحانیت شیراز که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی شهید قدوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه باید مسئولان ضد فساد سکان امور را در دست بگیرند، گفت: طبیعی است جامعه روحانیت نیز در این خصوص دغدغه و مطالباتی داشته باشند که لازم است به آن توجه شود.

وی در ادامه اضافه کرد: دادگستری فارس در سال گذشته در اکثر شاخص‌های قضائی، مدیریتی و امتیازات عملکردی کارکنان اداری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است بیان داشت: ارتباط با مردم الکترونیکی شده است و حدود هزار و ۵۰۰ زندانی در یک سال اخیر با نظارت مستمر قضات و حضور در زندان‌ها و همچنین استفاده از تأسیسات قضائی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: ۸۴ بازدید از واحدهای تولیدی داشته‌ایم که نتیجه بسیاری از این بازدیدها احیا و یا تکمیل ظرفیت در واحدهای تولیدی بوده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه به بحث تکریم ارباب رجوع اشاره و بیان داشت: هر ماه با ۹۰۰ نفر مراجعان به دادگستری مرکز استان ملاقات داشته‌ایم این در حالی است که در این یک سال تلاش داشته‌ایم تا با احکام مجازات جایگزین نیز ضمن کاهش جمعیت کیفری رعایت حقوق شهروندی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در صلح و سازش نیز دادگستری فارس رتبه نخست را کشور به خود اختصاص داده است گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش اصلاح ذات البین و همچنین بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی و ریش سفیدان و متنفذین از جمله اهدافی است که در این خصوص دنبال می‌نمائیم.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین موسوی همچنین چالش‌های بسیار جدی در بخش خشکسالی و غیره در سطح استان وجود دارد که لازم است همه دستگاه‌ها من جمله دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در رفع آن یاری کند.

وی در پایان بر اقدامات نهادهای مسئول در خصوص کاهش مظاهر علنی فساد از جمله بدحجابی‌ها و سگ گردانی و نظارت قضات بخصوص رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی در کاهش آن تاکید کرد.

گفتنی است در پایان نشست جامعه روحانیت شیراز که به ریاست حضرت آیت‌الله دستغیب برگزار شد از تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس به لحاظ سخت کوشی و اهتمام در پاسداری از حقوق عامه، اجرای عدالت و ایجاد تحول زیبنده در مسیر گام دوم انقلاب تقدیر شد.