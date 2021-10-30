زنگ استکبارستیزی ۱۲ آبان ماه در مدارس کشور نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر شنبه در نشست استانی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، اظهار کرد: ملت ایران در این روز خشم خود از سلطه جویی استکبار جهانی را به نمایش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه امسال همزمان با ۱۳ آبان اجتماع بزرگ ملت ایران در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: این اجتماع با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیش بینی ۱۶۹ برنامه برای روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ادامه داد: ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه اجتماع مردم گیلان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید شرایط لازم برای حضور پرشور مردم در ۱۳ آبان را فراهم کنند، افزود: از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استفاده می‌شود.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به توطئه‌های مختلف دشمن برای ضربه به انقلاب و نظام، تصریح کرد: باید هوشیاری لازم در برابر توطئه‌های دشمن در میان مردم و مسئولان باشد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به برخی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان در سطح کشور اشاره و اضافه کرد: زنگ استکبارستیزی در سطح مدارس کشور رأس ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۱۲ آبان نواخته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجتماع باشکوه بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر رشت برگزار می‌شود، گفت: این مراسم رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۳ آبان با سخنرانی «سردار حمیدرضا مقدم فر» مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه در پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) برگزار می‌شود.