جزیره هرمز به تناسب جمعیت، بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده است

سردار پاسدار عباس غلامشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به همت بسیج دانش‌آموزی سپاه امام سجاد (ع) مراسمی ملی برای گرامیداشت سالگرد شهادت حسین فهمیده در جزیره هرمز برگزار شد.

وی با ذکر این نکته که جزیره هرمز ویژگی‌های شاخص زیادی در کشور دارد، عنوان کرد: جزیره هرمز به تناسب جمعیت خود، بیشترین شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران با ذکر این نکته که یکی از ویژگی‌های بارز شهدای جزیره هرمز جوان بودن آن‌ها است، ابراز داشت: جزیره هرمز بیش از ۱۰ شهید دانش‌آموز را در دوران دفاع مقدس داشته است.

غلامشاهی با اشاره به روز استکبار ستیزی، تصریح کرد: برنامه‌ای ملی در جزیره‌ای که نماد استکبار ستیزی در تاریخ است برای گرامیداشت بسیج دانش‌آموزی برگزار شده است که کار بسیار خوبی است و پیام واضحی به جوانان انقلابی و دشمنان انقلاب دارد.

وی مطرح کرد: راه شهدا در گام دوم انقلاب توسط جوانان ادامه پیدا خواهد کرد و این جوانان همواره در مسیر انقلاب اسلامی گام برخواهند داشت.