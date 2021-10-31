به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسنژاد در بازدید از واحد بازیافت تایر در تبریز اظهار داشت: صنعت بازیافت لاستیک برای حفظ محیط زیست حائز اهمیت بوده و ما از صنایع بازیافت حمایت میکنیم.
وی گفت: در کشور ما متأسفانه معضل پسماند اپیدمی شده و باید در طراحی واحدهای تولیدی، صنعت بازیافت نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند اکو صنعت را برای ما فراهم کند.
عباسنژاد افزود: واحدهایی که بتوانند از پسماند سایر واحدهای صنعتی به عنوان مواد اولیه استفاده کند برای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از لاستیک خودروها در قالب پسماند دورریز میشود بنابراین توجه به صنعت بازیافت لاستیک برای محیط زیست حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: در کشور ما بیش از ۴۰۰ هزار تن انواع لاستیک تولیدی ۲۰ درصد در صنعت خودرو مصرف و بقیه دورریز میشود که مشکلات زیستمحیطی عدیدهای ایجاد میکند و این موضوع برای سازمان محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، چراکه ۸۰ درصد این لاستیکها قابل بازیافت است و این لاستیکهای فرسوده پس از یک سری فعل و انفعالات که خصوصاً در حوزه روکش انجام میشود، میتواند مجدداً به حوزه تولید بازگردند و با مواد بازیافتی که عمدتاً روکش لاستیک میباشد، احیا مابقی در سایر حوزهها مثل تولید آسفالت و یا تولید پلاستیک مورد استفاده در کفپوش سالنهای ورزشی استفاده میشود که کار بسیار ارزشمندی بوده و این میتواند در حوزه بازیافت برای محیط زیست بسیار تحول آفرین باشد.
عباسنژاد متذکر شد: در کشور ما تنها ۶ درصد لاستیکها را بازیافت کنیم در حالی که در دنیا بالای ۶۰ درصد تا ۶۵ درصد بازیافت انجام میشود و اولویت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت و تشویق واحدهایی است که بیش از پیش در کار تولید تایرهای بازیافتی موفق باشند.
مدیرکل محیط زیست استان آذربایجانشرقی، تصریح کرد: واحدهای فعالی که در حوزه دفع آلودگیها خصوصاً در حوزه پسماند کار میکنند، مشمول قوانین حمایتی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و صندوق ملی محیط زیست با هدف حمایت از واحدهای صنعتی که نسبت به کاهش آلودگی در سطح کشور خصوصاً در حوزه پسماند اقدام کنند، با رعایت قوانین مربوطه حمایت میکند.
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