معاون سیاسی صداوسیما دو حکم صادر کرد/ سرپرست برای شبکه خبر

به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکامی که طی ساعات گذشته در فضای مجازی فراگیر شده است علیرضا خدابخشی معاون سیاسی سازمان صداوسیما امروز نهم آبان ماه دو انتصاب داشته است.

وی در حکمی شهرام وثوقی راد را به سمت سرپرست شبکه خبر منصوب کرده و طی این حکم حذف موازی کاری‌های غیر ضرور را از ماموریت‌های وی برشمرده است.

خدابخشی همچنین در حکم دیگری حسن عابدینی را به عنوان سرپرست خبرگزاری صداوسیما منصوب کرده است.

خدابخشی در حکم عابدینی نیز، حذف موازی کاری‌های غیرضروری را از ماموریت‌ها ذکر کرده و همچنین از تلاش‌های سیدمهدی تقدیر و تشکر کرده است.