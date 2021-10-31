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۹ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۵۵

در تغییرات جدید؛

معاون سیاسی صداوسیما دو حکم صادر کرد/ سرپرست برای شبکه خبر

معاون سیاسی صداوسیما دو حکم صادر کرد/ سرپرست برای شبکه خبر

علیرضا خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما دو حکم انتصاب صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق احکامی که طی ساعات گذشته در فضای مجازی فراگیر شده است علیرضا خدابخشی معاون سیاسی سازمان صداوسیما امروز نهم آبان ماه دو انتصاب داشته است.

معاون سیاسی صداوسیما دو حکم صادر کرد/ سرپرست برای شبکه خبر

وی در حکمی شهرام وثوقی راد را به سمت سرپرست شبکه خبر منصوب کرده و طی این حکم حذف موازی کاری‌های غیر ضرور را از ماموریت‌های وی برشمرده است.

معاون سیاسی صداوسیما دو حکم صادر کرد/ سرپرست برای شبکه خبر

خدابخشی همچنین در حکم دیگری حسن عابدینی را به عنوان سرپرست خبرگزاری صداوسیما منصوب کرده است.

خدابخشی در حکم عابدینی نیز، حذف موازی کاری‌های غیرضروری را از ماموریت‌ها ذکر کرده و همچنین از تلاش‌های سیدمهدی تقدیر و تشکر کرده است.

کد مطلب 5340706
عطیه موذن

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    نظرات

    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه شبکه خبر کلا در فاز سیاسی و تا حدودی ورزشی عمل میکند و بقیه فازهای خبری مثل اقتصاد و فرهنگ در این شبکه معنایی ندارد. متاسفانه عملکرد این شبکه در سالهای اخیر بشدت تک بعدی بودی و اقتصاد که زیر بنای اصلی زندگی مردم است در این شبکه آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اخبار بورس قیمت ارز طلا خودرو اخبار بازار مسکن اخبار تجارت بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی اصلا در این شبکه پوشش ندارد.بجز چند خبر اصلی که در اواخر اخبار بصورت کلی پخش میشود. میزگرد مناظره اقتصادی در شبکه خبر اصلا دیده نمیشود.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شبکه خبر فاقد اخبار اقتصادی یا اخبار بورس بصورت تخصصی است.فقط یک بخش خبری 5 دقیقه ای که اون هم بسیار ضعیف است. حداقل باید 5 بخش خبری 10 تا 15 دقیقه ای در طول روز در حوزه اخبار اقتصادی و اخبار بورس در شبکه خبر فعال شود.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      امیدواریم مدیریت جدید به حوزه اخبار اقتصادی یا اخبار بورس و صنعت بصورت گسترده تر بپردازد و شبکه خبر را از سیاست کمی دورتر کند.بخصوص حوزه سیاست بین الملل که جای اون در شبکه های برون مرزی و شبکه های عربی و انگلیسی زبان است نه شبکه های فارسی داخلی.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      در حوزه فرهنگ و سینما و هنر هم در شبکه خبر باید 3 بخش خبری 10 دقیقه ای فعال شود تا اخبار این حوزه هم پوشش داده شود. در حوزه اخبار جوانان اخبار کار و استخدام و اخبار کنکور و دانشگاهها هم بهتره در شبکه خبر 3 بخش خبری 10 دقیقه ای در طول روز فعال شود.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شبکه خبر با سیاسی تر شدن عملا مخاطبین خود را از دست داده و تاثیرات این شبکه در داخل کمتر شده. نظرسنجی های چند سال اخیر میزان مخاطبین شبکه را نشان می دهد.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      من بعنوان یک مخاطب عام شبکه این موضوع را از دوستان و همکاران بارها شنیده ام که شبکه خبر 24 ساعته شده اخبار خاورمیانه یا کرونا.این که نشد شبکه خبر.شبکه باید تعادل در مدیریت خبر داشته باشد.مخاطبین شبکه فقط یک یا دو گروه خاص نیستن.بقیه گروههای مخاطب هم در جامعه حضور دارند.
    • اعتراض به مدیریت شبکه خبر IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شبکه خبر باید علاوه بر خبرگزاری صدا و سیما از بقیه خبرگزاری های داخلی هم خبر پخش کند.محدود شدن رسانه اشتباه استراتژیک است.
    • شبکه ایران کالا IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      شبکه ایران کالا با این همه خدم و حشم به اندازه یک کانال تلگرامی متوسط هم بازدیدکننده نداره و بیشتر لودگی و پخش محتوای بر ارزشه

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