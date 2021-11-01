محاصره اقتصادی با اعتماد به نفس جوانان شکسته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح دوشنبه و در حاشیه سفر به غرب تهران که با حضور حسین حق وردی، نماینده مردم شهرستان‌های ملارد شهریار و قدس، محسن منصوری، استاندار تهران انجام شد در جمع تولیدکنندگان صفادشت ملارد گفت: محاصره اقتصادی با اعتماد به نفس جوانان و فعالیت‌هایشان شکسته خواهد شد.

رضایی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان بسیار مهم است و بخشی از این افزایش سرمایه در گردش مرتبط با بانک‌هاست و بخشی نیز در بدنه دولت و ادارات باید انجام شود افزود: باید سرمایه در گردش تولیدکنندگان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ما امروز توانایی ساخت و تولید را دارند و حتی بازار فروش تولیدات خود را نیز دارند اظهار داشت: این موارد همگی بیانگر این موضوع هستند که تولیدکننده باید از لحاظ سرمایه در گردش حمایت شود تا علاوه بر توسعه کار و تولیدات اشتغال را نیز افزایش دهد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه عنوان داشت: دولت باید موانع تولید و سرمایه‌گذاری را بردارد و این کار در کنار تأمین نقدینگی، مواردی هستند که به تولیدکننده میدان می‌دهند و دست تولیدکننده را باز می‌کند.

رضایی با تاکید بر رفع موانع تولید گفت: برخی مجوزها دست و پای تولیدکننده را می‌بندد و سیر مراحلی که طول می‌کشد تا کارخانه‌ای مجوز بگیرد و تولیدات خود را توسعه بدهد، باید برطرف شود.