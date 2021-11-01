تورم قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه ۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، در مهرماه ١۴٠٠ شاخص قیمت مسکن در شهر تهران (بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩۵) به عدد ۷۷۸.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل (٧۵٢.۶)، ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١۴٠٠ به عدد ۲۲.۴ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به مهر ١٣٩٩، بطور متوسط ۲۲.۴ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (٢٣.٨)، حدود ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد که در مهر ماه ١۴٠٠ این اطلاع به عدد ۳.۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه مهر در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۲- درصد)، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١۴٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۵۹.۳ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶۷.۳)، ٨.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد. زیرا مشخصات واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف می‌توانند تغییرات زیادی داشته باشند که در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این‌که متوسط قیمت املاک مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است. با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.

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