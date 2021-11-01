رفع۲۱۰۰۰ همپوشانی بیمه ای در گلستان/۱۸۰۰ بیمار خاص تحت پوشش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کمانگری صبح دوشنبه در جلسه تجلیل از پزشکان عرصه سلامت اظهارکرد: بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت بوده که یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر آن گلستانی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: از این تعداد ۸۸۰ هزار نفر بیمه شده روستایی و ۱۳۵ هزار نفر بیمه شده صندوق همگانی بوده که این افراد بیمه شده رایگان هستند.

وی بیان کرد: در سنوات اخیر پیشگیری جزو اولویت ها قرار گرفته و این امر را به اشکال گوناگون اجرا می کنیم.

کمانگری اضافه کرد: در گلستان، ۲۸۶ بیمار پیوند کلیه، ۱۱۴ بیمار هموفیلی، ۳۰۱ بیمار تالاسمی، ۴۴۰ بیمار ام اس و ۶۴۷ بیمار همودیالیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان با بیان اینکه در سنوات اخیر ۲۱ هزار همپوشانی برطرف شده است، افزود: ۳۳ هزار دفتر پیشخوان و ۹۷۴ موسسه طرف قرارداد ما هستند.

کمانگری در خصوص بیماران کرونایی بیان کرد: ۶۱ هزار و ۲۹۸ بیمه شده سلامت طی ایام کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کرده و ۸۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده که میانگین هزینه هر پرونده پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.