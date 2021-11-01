تخلیه و بارگیری کالا در بنادر غرب هرمزگان ۳ برابر افزایش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عسکری نسب با اشاره به افزایش سه برابری تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در غرب هرمزگان در سالی ۱۴۰۰، اظهار کرد: در این مدت بیش از چهار میلیون و ۱۲۵ هزار تن کالای نفتی تخلیه و بارگیری شد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۰ هزار تن کالای غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۱ درصد افزایش داشت.

مدیربنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تصریح کرد: بنادر غرب هرمزگان با صادرات بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالاهای نفتی و غیر نفتی جایگاه چهارم را در بین بنادر کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: از ابتدای سال تاکنون همچنین ورود و خروج بیش از ۱۴ هزار و ۹۸۶ فروند شناور با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است.

عسکری‌نسب گفت: در این مدت ۱۸۱ هزار و ۹۴۴ تن کالا از بنادر غرب استان ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۰ درصد افزایش داشت و جایگاه سوم را در بین بنادر کشور به خود اختصاص داد.

وی افزود: در این مدت با ترانزیت بیش از ۷۶ هزار خودرو بنادر غرب جایگاه نخست را بین بنادر کشور کسب کرد.