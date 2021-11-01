کشف ۱۴ تن خاک پیت در اشنویه/۹.۲ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در خصوص جزئیات کشف کالاهای قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اظهار کرد: مرزبانان هنگ‌های مرزی ماکو، پلدشت و ارومیه با تلاش و جدیت در امر مبارزه با قاچاق، طی چند عملیات غافلگیرانه علیه قاچاقچیان در نوار مرزی موفق شدند آنها را در دستیابی به اهداف شوم شأن ناکام کنند.

سردار یحیی حسین خانی افزود: مرزبانان با توقیف خودروهای حامل کالای قاچاق و بازرسی از آنها توانستند ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق، ۹ هزار و ۵۲۳ لیتر انواع سوخت قاچاق، هزار و ۵۰۰ لیتر انواع روغن نباتی، ۴۰۰ کیلو چای، ۱۷۰ کیلو قند و شکر، ۱۰۸ کیلو رب گوجه فرنگی، ۳۵۷ قوطی شیر خشک، ۳۵۰ ثوب البسه، ۱۰ رشته تور ماهیگیری و ۱۰۰ کیلو انواع ماهی را از قاچاقچیان را کشف کنند.

وی با اشاره به دستگیری ۶ متهم و توقیف ۵ دستگاه خودرو که در امر قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفت، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشرافیت اطلاعاتی کوچک‌ترین تحرکات را در نوار مرزی کشور زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

کشف انبار میلیاردی قطعات یدکی خودرو قاچاق در سردشت

با تلاش مأموران انتظامی بیش از ۱۳ هزار قطعه لوازم یدکی قاچاق خودرو به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در یک انبار در این شهرستان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سردشت در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و پس از کسب خبری در خصوص اینکه شخصی به هویت معلوم در شهرک "نلاس" اقدام به قاچاق کالا می‌کند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان "سردشت" قرار گرفت.

سرهنگ بهاری: افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیس در نهایت محل فعالیت متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی طی عملیات ضربتی، دستگیر و مخفیگاهش مورد بازرسی قرار گرفت.

وی اظهارکرد: در بازرسی از انبار ۱۳ هزار و ۷۱۲ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو شامل بلبرینگ، دیسک و صفحه، تسمه تایم و سایر اقلام به صورت قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سردشت خاطرنشان کرد در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۱۴ تن خاک پیت دراشنویه

فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه، از کشف ۱۴ تن خاک پیت به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ طالب محمد قلی زاده در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر برداشت غیر مجاز خاک پیت از زمین‌های منابع طبیعی حوزه استحفاظی موضوع در دستور کار عوامل انتظامی شهرستان اشنویه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروها در ورودی شهرستان، به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را متوقف و در بررسی مشخص گردید حامل خاک پیت می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه افزود: در این بازرسی از تریلی، ۱۴ تن خاک پیت فاقد مجوز قانونی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال کشف و یک دستگاه تریلی در این راستا توقیف شد.

سرهنگ محمدقلی زاده از تحویل کالای کشف شده به مبادی مربوطه خبرداد و گفت: راننده خودرو نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

خاک پیت خاکی است که مواد آلی تجزیه نشده به ضخامت مختلف با کمی مواد معدنی (رس، سیلت، شن) مخلوط شده و به رنگ سیاه در زیرلایه های خاک تکامل یافته مشاهده می‌شود.