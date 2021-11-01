عملیات ساخت ۲ باب مدرسه در مناطق زلزله زده اندیکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید قاسمی گفت: در این عملیات یک باب مدرسه در روستای آرام یک و یک مدرسه دیگر در روستای آرام ۲ احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه منزل مسکونی برای یکی از ساکنان دارای بیماری خاص در این روستای محروم و زلزله خیز احداث می‌شود، اظهار کرد: توزیع بسته‌های معیشتی، وسایل ضروری زندگی به ویژه تجهیزات گرمایشی و همچنین امدادرسانی به مردم این منطقه از دیگر اقدام‌های قرارگاه مهندسی شهید متوسلیان هستند.

سردار قاسمی، بزرگ‌ترین چالش در مسیر امدادرسانی را فرارسیدن فصل بارندگی و زمستان طاقت فرسای این منطقه که با برف و بوران همراه است عنوان و تصریح کرد: امیدواریم در یک ماه آینده شاهد اسکان اولیه و رفع نیازهای اولیه اهالی این منطقه باشیم.

گروه جهادی قرارگاه مهندسی شهید احمد متوسلیان تحت عنوان موقعیت شهید هادی کجباف از روزهای ابتدایی وقوع زلزله در روستای رستم آباد شهر قلعه خواجه مستقر است و نقش فعالی در امدادرسانی به مردم منطقه ایفا می‌کند.