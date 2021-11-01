۵۰۳ فقره پرونده قاچاق احشام در آذربایجان غربی تشکیل شد

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قاچاق احشام به صنعت دامداری ضربه خواهد زد و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۳ فقره پرونده در این زمینه تشکیل و توسط شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها شامل یک هزار و ۳۱۰ رأس گاو و ۳۶ هزار و ۳۲ رأس گوسفند است، ادامه داد: صاحبان این پرونده‌ها به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

اقوامی با تاکید به اینکه قاچاق یک معضل و آسیب جدی به صنعت و اقتصاد کشور است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از ۹۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال محکومیت برای ۴۵۹ فقره پرونده قاچاق احشام در استان صادر و ۴۸ هزار و ۱۶۱ رأس گوسفند و ۷۱۶ رأس گاو ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین گران فروشی و عدم درج قیمت را بیشترین تخلفات گزارش شده در استان طی سال جاری عنوان کرد و گفت: گران فروشی با یک هزار و ۸۰۵ فقره و عدم درج قیمت با یک هزار و ۳۲۹ فقره بیشترین تخلفات گزارش شده در استان هستند.

اقوامی ادامه داد: همچنین کم فروشی با یک هزار و ۲۹ فقره، تقلب در عرصه کالا با ۴۲۷ فقره، عدم صدور فاکتور ۳۶۴ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان با ۲۶۴ فقره و عرضه خارج از شبکه ۴۹۰ فقره بیشترین تخلفات گزارش شده به تعزیرات حکومتی استان هستند.