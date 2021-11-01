عملیات اجرایی سد نازلو درارومیه از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، یاسر رهبردین در جلسه بررسی مشکلات آبی بخش انزل افزود: با شروع مجدد عملیات اجرایی سد نازلو با اولویت تأمین آب شرب و صنعت برای بخش نازلو و انزل، قره باغ و کهریز می‌توان علاوه بر حل مشکلات آب شرب مردم این منطقه به عنوان تأمین آب شرب شهر ارومیه در افق سال ١٤١٠ نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به تأثیر ۷ درصدی سدهای استان در خشکی دریاچه ارومیه گفت: در استان آذربایجان غربی و حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۱ سد وجود دارد که از این تعداد ۷ سد بزرگ دارای ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون مترمکعب و ۴ سد کوچک دارای ظرفیت ۱۰ میلیون مترمکعب هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: از میزان ظرفیت آب سدهای استان مجموع یک میلیارد مترمکعب متعلق به دو سد بزرگ استان به نام‌های شهید کاظمی بوکان و سد مهاباد است که بهره برداری از این سدها به دهه ٥٠ بر می‌گردد که با این اوصاف اگر قرار بود سدها تأثیرگذار اصلی در خشکی دریاچه ارومیه داشته باشند قطعاً در دهه ۷۰ شاهد پیشروی دریاچه ارومیه نبودیم.

وی در ادامه با تاکید بر اولویت نجات دریاچه ارومیه برای دولت سیزدهم و وزارت نیرو تصریح کرد: علت یابی درست در بحث خشکی دریاچه ارومیه باعث برنامه ریزی دقیق و عملی برای نجات نگین فیروزه‌ای شمال غرب کشور می‌شود که از این علل می‌توان به تغییر کاربری اراضی دیم به آبی، تغییر الگوی کشت به محصولات پر آب بر، تغییرات رژیم بارش در سطح استان، افزایش دما در فصول سال و تأثیر جاده میانگذر دریاچه ارومیه اشاره کرد.

رهبردین با اشاره به پیش بینی لزوم احداث سد نازلو در طرح آمایش سرزمینی سال ۱۳۸۰ گفت: سد نازلو برای تأمین آب شرب شهر ارومیه در افق سال ۱۴۱۰ و همچنین تأمین آب شرب مطمئن محال نازلو، انزل و قره باغ و شهرک صنعتی فاز٣ بسیار مورد اهمیت است.

وی یادآور شد: برای حل مشکلات آب شرب بخش انزل، قره باغ و کهریز نیز دو برنامه میان مدت و دراز مدت تدوین شده است امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حمایت نمایندگان و تأمین اعتبارات لازم، در سال جاری طرح میان مدت توسط شرکت آب و فاضلاب استان اجرایی شود.