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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی‌:

۱۲ پایگاه علمی در شهرستان‌های خراسان‌جنوبی افتتاح می‌شود

۱۲ پایگاه علمی در شهرستان‌های خراسان‌جنوبی افتتاح می‌شود

بیرجند-مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی‌ با اشاره به اینکه ۱۲ پایگاه علمی در استان افتتاح می‌شود، گفت: زنجیره تولید علم باید به صنعت و اقتصاد متصل شود تا اشتغال زایی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح دوشنبه در جمع نخبگان شهرستان سرایان با اشاره به اینکه نگاه جهادی در عرصه علم، پژوهش و فناوری توسط نخبگان و بسیجیان یک ضرورت است، اظهار کرد: حمایت از نخبگان برای کشور ما تولید قدرت می‌کند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی‌گفت: در کشور در علومی مانند علوم کتابخانه‌ای رشد پیدا کرده‌ایم اما متأسفانه در صنعت و تکنولوژی عقب هستیم که در این زمینه باید تدبیری اندیشید.

فرخنده بیان‌کرد: این مسائل حاکی از این است که بین زنجیره تولید علم با صنعت، ثروت، اقتصاد و تکنولوژی فاصله زیادی داریم و لذا مأموریت ما در بسیج علمی این است که این زنجیره را به هم وصل کنیم.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی گفت: اگر علم، پژوهش و فناوری را به عنوان سه ضلع در نظر بگیریم علوم ما، علوم کاربردی خواهد شد و مشکل اشتغال ما نیز حل می‌شود.

فرخنده با اشاره به سه بخش علم یعنی علوم مهارت محور، علم پژوهش محور و علوم تربیت محور بیان‌کرد: علم مهارت محور باید از کودکی به فرزندان آموزش داده شود چرا که از اهمیت خاص و ویژه برخوردار است.

ترسیم نقشه راه ۱۰ ساله براساس بیانیه گام دوم

وی با تأکید بر اینکه بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، سازمان علمی، پژوهشی و فناوری نقشه راه ۱۰ ساله‌ای را ترسیم کرده است، گفت: این نقشه تحت عنوان نقشه راه علمی بسیج است که در ده سال آینده بر اساس این حرکت خواهیم کرد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این نقشه هفت راهبرد دارد، اظهارکرد: راهبرد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت‌های تشکیلاتی نظام، راهبرد تربیت نیروی طراز انقلاب، راهبرد تصمیم سازی نخبگان برای مدیران نظام و مدیریت دانش بنیان بسیج از جمله این راهبردها است.

فرخنده با بیان اینکه به مناسبت هفته پژوهش ۱۲ پایگاه علمی در شهرستان‌های خراسان‌جنوبی افتتاح خواهند شد، گفت: بسیجیان باید در همه عرصه‌ها مسلح به علوم پایه باشند، گفت: ما نیازمند مدیران جهادی و نخبگان بومی در خراسان جنوبی هستیم و مدیران پروازی راه حل مشکل نیست.

وی افزود: خانه نخبگان علوم انسانی و علوم فنی می‌تواند برای احصاء مشکلات و رفع موانع به کمک شهرستان‌ها بیاید.

کد مطلب 5340979

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