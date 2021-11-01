به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح دوشنبه در جمع نخبگان شهرستان سرایان با اشاره به اینکه نگاه جهادی در عرصه علم، پژوهش و فناوری توسط نخبگان و بسیجیان یک ضرورت است، اظهار کرد: حمایت از نخبگان برای کشور ما تولید قدرت می‌کند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی‌گفت: در کشور در علومی مانند علوم کتابخانه‌ای رشد پیدا کرده‌ایم اما متأسفانه در صنعت و تکنولوژی عقب هستیم که در این زمینه باید تدبیری اندیشید.

فرخنده بیان‌کرد: این مسائل حاکی از این است که بین زنجیره تولید علم با صنعت، ثروت، اقتصاد و تکنولوژی فاصله زیادی داریم و لذا مأموریت ما در بسیج علمی این است که این زنجیره را به هم وصل کنیم.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی گفت: اگر علم، پژوهش و فناوری را به عنوان سه ضلع در نظر بگیریم علوم ما، علوم کاربردی خواهد شد و مشکل اشتغال ما نیز حل می‌شود.

فرخنده با اشاره به سه بخش علم یعنی علوم مهارت محور، علم پژوهش محور و علوم تربیت محور بیان‌کرد: علم مهارت محور باید از کودکی به فرزندان آموزش داده شود چرا که از اهمیت خاص و ویژه برخوردار است.

ترسیم نقشه راه ۱۰ ساله براساس بیانیه گام دوم

وی با تأکید بر اینکه بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، سازمان علمی، پژوهشی و فناوری نقشه راه ۱۰ ساله‌ای را ترسیم کرده است، گفت: این نقشه تحت عنوان نقشه راه علمی بسیج است که در ده سال آینده بر اساس این حرکت خواهیم کرد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این نقشه هفت راهبرد دارد، اظهارکرد: راهبرد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت‌های تشکیلاتی نظام، راهبرد تربیت نیروی طراز انقلاب، راهبرد تصمیم سازی نخبگان برای مدیران نظام و مدیریت دانش بنیان بسیج از جمله این راهبردها است.

فرخنده با بیان اینکه به مناسبت هفته پژوهش ۱۲ پایگاه علمی در شهرستان‌های خراسان‌جنوبی افتتاح خواهند شد، گفت: بسیجیان باید در همه عرصه‌ها مسلح به علوم پایه باشند، گفت: ما نیازمند مدیران جهادی و نخبگان بومی در خراسان جنوبی هستیم و مدیران پروازی راه حل مشکل نیست.

وی افزود: خانه نخبگان علوم انسانی و علوم فنی می‌تواند برای احصاء مشکلات و رفع موانع به کمک شهرستان‌ها بیاید.