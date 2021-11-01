بیشتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری مثبت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد صبح دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه منطقه آزاد ارس یکی از مناطق رو به رشد و قابل توسعه است، تأکید کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که کل استان از مزایای این منطقه بهره‌مند شود.

محمد با اشاره به اینکه عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد، مهم‌ترین مشکل این حوزه است، افزود: مطالبی که درخصوص واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود، مطالبی سطحی و بی‌اساس است.

وی ادامه داد: بیشترین کنترل‌های گمرکی در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و بیشتر مناطق آزاد ما تراز تجاری مثبت دارند و اتفاقاً در شرایط فعلی کشور مناطق آزاد می‌توانند در حمایت از صنایع نوپا و نیازمند حمایت اثرگذار باشند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین از تصمیمات نادرست در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نوع نگاه به مناطق آزاد و عدم توجه به قانون موجب ایجاد موانعی برای فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است.

وی تصریح کرد: مقدمات لازم برای جهش مناطق آزاد را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با کمک مسئولان استانی بتوانیم در توسعه این مناطق و خدمت به مردم اثرگذار باشیم.

ارس از نظر ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه سرآمد مناطق آزاد کشور است

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس هم در این دیدار گفت: ارس از نظر ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه، سرآمد مناطق آزاد کشور است و ارتباط این منطقه با کشورهای همسایه، زمینه را برای تعاملات اقتصادی برد- برد فراهم کرده است.

محسن نریمان با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی نقطه امن و مناسبی برای توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان است، افزود: منطقه آزاد ارس اعلام کرده است که آماده بازگشایی مرز خداآفرین بوده و هزینه احداث پل دوستی در این مرز را تقبل کرده است.

وی با بیان اینکه تراز تجاری منطقه آزاد ارس مثبت است، افزود: ظرفیت‌های این منطقه بسیار مناسب است و می‌توانیم این ظرفیت‌ها را در خدمت رونق اقتصادی استان و کشور قرار دهیم.