هدف حضور قدرتمندانه در بازیهای آسیایی هانگژو است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی پس از انتصابش به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ گفت: در ابتدا جا دارد از ریاست محترم جناب آقای دکترصالحی امیری و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بابت اعتماد و محول کردن مسئولیت سنگین سرپرستی کاروان اعزامی ایران به بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو چین تقدیر و تشکر کنم.



وی ادامه داد: هفته آینده نخستین جلسه ستاد کارشناسی و هماهنگی بازی‌های آسیایی را با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تشکیل خواهیم داد تا در اسرع وقت رشته‌هایی که شانس حضور در این بازی‌ها را دارند انتخاب کنیم.

سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو یادآور شد: پس از بررسی دقیق ترکیب رشته های اعزامی به بازی‌های آسیایی، مصوبات را جهت نهایی نمودن در ستاد عالی بازی ها که با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان برگزار خواهد شد مطرح می کنیم تا ترکیب اولیه کاروان مشخص گردد.

رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیتهای ورزش و همکاری نزدیک با وزارت ورزش، فدراسیون ها، پیشکسوتان و قهرمانان و همچنین رسانه ها اظهار داشت: اقدامات اولیه و مکاتبات لازم با کمیته برگزاری این بازی انجام شده و اخیراً نیز کتابچه های فنی مربوط به هر رشته اخذ شد تا به فدراسیون‌های اعزامی ارسال شود اما از این پس با برگزاری جلسات کارشناسی ، کار به صورت جدی تری دنبال خواهد شد.



وی باتوجه به زمان اندک تا آغاز بازی ها افزود: بخش اعظم رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی همان رشته های اعزامی به المپیک هستند که فعالیت هایشان از دو سال پیش با برنامه ریزی کامل استارت خورده و حال تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت.از این بابت می توان گفت که زمان زیادی از دست نرفته و می توان با یک برنامه زمان بندی درست امور را به سرانجام رساند.



سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو در پایان تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای اعزام کاروان کیفی و موفق به این بازی ها انجام خواهیم داد و امیدوارم که بتوانم جواب اعتماد مسئولین را با پیگیری دقیق امور و اعزامی بی نقص پاسخ دهم.