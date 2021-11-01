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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

تسعیر دارایی‌های بلوکه شده؛ یکی از عوامل رشد پایه پولی سال ۹۹

تسعیر دارایی‌های بلوکه شده؛ یکی از عوامل رشد پایه پولی سال ۹۹

رئیس کل بانک مرکزی گفت:بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که در سازمان برنامه و بودجه و با برخی وزرای اقتصادی دولت به منظور هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، گفت: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.

کد مطلب 5341027

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