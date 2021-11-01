به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که در سازمان برنامه و بودجه و با برخی وزرای اقتصادی دولت به منظور هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، گفت: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.