کارآمدترین نظام پرداخت یارانه خانوار نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه‌ای که با حضور مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور بررسی و برآورد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، با اشاره به نهایی سازی کارآمد ترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار که باعث بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی می‌گردد، اظهار داشت: در این گزارش نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تاکید برخانواده های کم بضاعت و عمدتاً زیر خط فقر، برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور با اشاره به بررسی مصارف مطابق قانون، اظهار داشت: در این گزارش ۵۰ درصد پرداختی‌های حمایتی از خانوار، ۳۰ درصد حمایت از تولید و ۲۰ درصد حوزه زیر ساخت، بازنگری در مصارف صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این گزارش همچنین، ظرفیت‌های جدید منابع به عنوان ورودی‌های سازمان هدفمند سازی در سال ۱۴۰۱ که در دبیرخانه کارگروه هدفمندسازی بودجه ۱۴۰۱ قبلاً مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته شده بود، به تفصیل تشریح شده است.

حاجتی با اشاره به یارانه‌های پنهان نیز اظهار داشت: حجم یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک‌های ده گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور در پایان تاکید کرد: این گزارش با جلسات متعدد دبیرخانه کارگروه با دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های مرتبط در وزارتخانه‌های مختلف و همچنین با استفاده از پژوهش‌های صورت گرفته و آمارهای مراجع رسمی از جمله مرکز آمار ایران جمع آوری و ارائه شده است.

گفتنی است سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور بعنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اولین بار مسئول تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برعهده دارد.