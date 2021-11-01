ابلاغ ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی، اظهار کرد: با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و همراهی‌های بانک عامل حوزه کشاورزی، روز گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور تسهیلات تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی برای استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی داشتیم که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سرعت به استان‌ها ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: این سرمایه به عنوان یک سهمیه تکمیلی تسهیلات خط اعتباری شماره ۹ است و امیدواریم جذب این تسهیلات هم به سرعت انجام شود.

وی با اشاره به این که امسال وضعیت عرضه و جذب تراکتور بسیار خوب بود، تصریح کرد: علی رغم محدودیت‌ها و افزایش تقاضا نسبت به عرضه، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار پیش‌فاکتور صادر شده و نزدیک به ۱۱ هزار دستگاه از این پیش‌فاکتورها عملیاتی شده است، همچنین تراکتورسازی ایران هم نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور را تحویل داده است، ضمن این که ۵ هزار دستگاه تراکتور مانده تعهد از سال گذشته خود را هم تسویه کرده است.

عباسی ادامه داد: تا امروز حدود ۱۷ هزار دستگاه تراکتور در حال ورود به بخش کشاورزی است و حدود ۴ هزار دستگاه هم مانده تعهد کارخانه تراکتور سازی است که تا دو ماه دیگر به دست کشاورزان خواهد رسید.

به گفته وی، علاوه بر ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مکانیزاسیون، حدود ۳۸۰۰ دستگاه تراکتور به صورت پیش فروش نقدی به فروش خواهد رسید.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: برای نیمه دوم سال بر روی ادوات و دنباله بندهای کشاورزی هدفگذاری کرده ایم و سرمایه گذاری ابلاغ شده به استان معطوف به تهیه این تجهیزات است و این هدفگذاری در تمام زیر بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور و گلخانه‌ها ترسیم شده است.