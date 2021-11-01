عوامل نمایش «بیلمَن» معرفی شدند/ انتشار پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، هم‌زمان با انتشار پوستر رسمی نمایش «بیلمَن» که ایده و اجرای آن را مهدی دوایی برعهده داشته، تمامی دست‌اندرکاران این نمایش معرفی شدند. «بیلمَن» براساس «مرد جذاب سرزمین‌های غرب» نوشته جان ملینگتُن سینگ روی صحنه می‌رود.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مترجم: سام دولتی، کارگردان: مهدی چاکری، مدیر پروژه: بابک احمدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: کوروش کلانتری، منشی صحنه: شیما ملکی و مهسا قاسمی، مدیران صحنه: بهشاد رسولی، سعید بابایی، طراح صحنه،: مهدی چاکری و شیرین طیبی، طراح لباس: شیدا زواری، دستیاران: بهار دانیاری، مهدی‌یار پارسای‌حق، طراح نور: صبا کسمایی، دستیاران: نیلوفر نقیب ساداتی، نیما خطیب‌شاد، محمدرضا رحمتی، مهران کریمی، مهدی ایمانلو، طراح پوستر و بروشور: مهدی دوایی، عکاس: فرهاد نجداد، ساخت تیزر: فرهاد نجداد و عسل اصفهانی، مجری طرح: خانه هنر فا.

بازیگران نمایش (به ترتیب حروف الفبا) الهه افشاری، مهشید آقاخانی، داوود پژمانفر، نوید حق‌بیان، یاسمن دهقانی، یاسمن رضازاده، امید زردشت، مازیار سیدی، کتایون سلطانی، آوا شریفی، آرش فلاحت‌پیشه، فرزین مقدسی، شیما ملکی، صادق ملکی، داوود ونداده هستند.

در خلاصه نمایش آمده است: «کریستی بیلمَن بعد از قتل اتفاقی پدرش به روستایی می‌رسد که آنجا به افرادی که پدرشان را کشته‌اند لقب دلاور می‌دهند، اما ... .»

این نمایش از دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۹:۴۰ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.