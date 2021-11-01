علامه «حسن زاده آملی» به دنبال علم واقعی و نور بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت «علامه حسن زاده آملی» با اشاره به اینکه منافقین حزب باد هستند که این ویژگی آنها را به هلاکت می‌رساند، گفت: نماز انسان را از نفاق و هلاکت و عدم ثبات شخصیتی حفظ می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه اگر انسان خود را با علم آراسته نکند گرفتار نفاق و سرگردانی می‌شود، بیان کرد: انسان منافق طالب نور علم و روشنایی نیست.

وی با انتقاد از مدرک گرایی در حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: علم و سواد با هم تفاوت دارد و افرادی مانند «علامه حسن زاده آملی» حقیقتاً به دنبال علم واقعی و نور بودند و خداوند نیز در این مسیر توفیقات زیادی را به وی هدیه کرد.

حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه عالم ربانی به رکن اصیل اتصال دارد، عنوان کرد: وجود عالم ربانی پر برکت است و تکریم شخصیت آنها به نوعی نشر خوبی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر انسان مخلصانه در راه خدا تلاش و جهاد کند نزد ائمه (ع) ارزش پیدا می‌کند، ادامه داد: انسان الهی و عالم موجب تخفیف و کاهش عذاب الهی برای جامعه انسانی در این دنیا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ضرورت علم آموزی و حرکت مخلصانه در مسیر ائمه، گفت: از خداوند متعال تقاضا داریم که حوزه‌های ما را از آفات زمانه حفظ کند.