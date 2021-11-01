اهدای جهیزیه به زوج های دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در آیین اهدای جهیزیه جشن ازدواج دانشجویی شاخه نبات اظهار داشت: امسال ۸۶ زوج در قالب طرح شاخه نبات و ازدواج دانشجویی به خانه بخت رفتند که نسبت به سنوات گذشته عدد قابل توجهی است و اقبال به این رسم ازدواج را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در ازدواج های دانشجویی، افراد به لحاظ سطح اجتماعی و فرهنگی به هم نزدیک تر هستند و انتخاب های همگن تری صورت می گیرد، از همین رو این مدل یکی‌از موفق ترین مدل های ازدواج در سنین جوانی است و راهکار مناسبی در حوزه صیانت از جمعیت، بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری نیز محسوب می شود.

زالی با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نخبگان جامعه هستند و می تواند به افزایش سطح فرزنداوری در جامعه نخبگی کشور کمک شایانی کند، افزود: متانت بیشتر، سطح بالاتری از تحمل در مواجهه با دشواری های زندگی و رویارویی با ساده زیستی ماهیت ذایقه دانشجویی است و این موارد به قوام زندگی آتی زوج ها بسیار کمک می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های میدانی صورت گرفته در خصوص کیفیت زندگی زوج های ایرانی که به صورت دانشجویی ازدواج کرده اند نشان می دهد ثبات و استمرار این مدل ازدواج ها نسبت به مدل معمول از سطح بالاتری برخوردار است.

وی ادامه داد: سالهای متمادی است مراسم شاخه نبات در دانشگاه ها مرسوم است و امسال نیز علی رغم چالش های ناشی از پاندمی کرونا به همت دانشجویان در انجمن اسلامی، همکاران در معاونت دانشجویی فرهنگی و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مراسم برگزار شد.

به گفته زالی، با وجود اینکه اهدای جهیزیه و مایحتاج زندگی به زوج های دانشجوی به صورت نمادین در حال اجراست، اما این امر نشان دهنده مشارکت همه بخش های مختلف برای شکل گیری نهاد اولیه خانواده در قالب دانشجویی است.

وی با تقدیر از همراهی ها در تامین اقلام این حرکت فرهنگی گفت: اگر به صورت مشخص و هوشمندانه ظرفیت های بین بخشی را شناسایی کنیم در حوزه ترغیب و حمایت های مادی و معنوی از ازدواج دانشجویی، می توان از ظرفیت سایر بخش ها استفاده بهینه کرد که امسال این امر برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محقق شد و سالهای آتی ادامه خواهد داشت.

اقلام جهیزیه به زوج های دانشجوی دانشگاه در ۱۸ استان اهدا می شود

دکتر محمدعلی امام هادی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این مراسم گفت: ازدواج دانشجویی به الگوبرداری از شیوه ازدواج حضرت علی(ع) شکل گرفته و ازدواجی است که در نهایت سادگی رقم می خورد و استمرار دارد.

وی با اشاره به نحوه توزیع این اقلام اضافه کرد: بر اساس قرعه کشی که به صورت زنده توسط معاونت فرهنگی دانشجویی انجام شد، برنامه ریزی برای اهدای اقلام صورت گرفت و قرار است کالاها شامل یخچال، گاز، جاروبرقی، فرش و ماشین لباسشویی در اختیار زوج های دانشجوی دانشگاه در ۱۸ استان کشور از جمله تهران قرار گیرد.