مدیرکل حوزه امور مناطق شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی رضا محمدی را به سمت مدیر کل حوزه امور مناطق شهرداری تهران منصوب کرد.

محمدی تاکنون سوابق اجرایی معاون امور مناطق سازمان بازرسی در شهرداری تهران، معاون منابع انسانی سازمان بازرسی در شهرداری تهران، مشاور اجرایی و مدیر آموزشی سازمان بازرسی در شهرداری تهران، مسئول نگهداشت شهر در بازرسی شهرداری تهران، سرپرست سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران، مشاور و مدیر بازرسی سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران، مسئول نگهداشت شهر در شهرداری تهران و مدیر بازرسی سازمان پسماند و شهرداری و مشاور و بازرس ویژه شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.

همچنین سایر مسئولیت‌های او شامل مسئول بسیج ادارات مرکزی در شهرداری تهران، مدیر اجرایی و عمرانی مواکب شهرداری تهران در کشور عراق، نماینده شهرداری تهران در موضوع خدمات شهری کشور عراق طریق نجف و کربلا، مدیر عامل تعاونی مسکن سازمان بسیج و سازمان بازرسی در شهرداری تهران و مشاور کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر چهارم است.

رضا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (توسعه اقتصادی) است و سابقه نزدیک به ۲۰ سال فعالیت در شهرداری تهران را دارد.