نشست «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، دومین سمینار آموزشی از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یک شرکت دانش بنیان در حوزه کلان داده، روز شنبه ۱۵ آبان ماه جاری برگزار می‌شود.

این نشست با محوریت «بررسی اشکال جدید علم و حکمرانی اجتماعی با ظهور کلان داده‌ها» به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

چالش‌های اجتماعی کنونی نیازمند فهم دینامیک و پیوستار اجتماعی هستند و کلان داده‌ها ابزار مناسبی برای فهم دینامیک اجتماعی فراهم می‌آورد. از این‌رو نشست حاضر با تاکید بر محورهای یاد شده با حضور یحیی شعبانی پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می‌شود.

لینک ثبت نام و جزئیات بیشتر برای حضور در این نشست در سایت پژوهشگاه فضای مجازی قرار دارد.