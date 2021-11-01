امریکن ایرلاینز ۸۵۰ پرواز خود را به علت کمبود پرسنل کنسل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امریکن ایرلاینز بزرگترین هواپیمایی جهان، حدود ۸۵۰ پرواز داخلی و بین‌المللی خود را به علت کمبود پرسنل مورد نیاز و همچنین شرایط بد جوی لغو کرد تا تعداد کل پروازهای این ایرلاین از روز جمعه تا به امروز به ۱,۷۳۹ پرواز برسد.

سخنگوی امریکن گفت این شرکت ۸۴۸ پرواز خود را کنسل کرده است که این معادل ۱۶ درصد کل پروازهای امروز این شرکت می‌باشد.

این شرکت در نامه‌ای به کارکنان خود خبر داد بادهای شدید در فرودگاه بین‌المللی دالاس فورت ورس، ظرفیت پروازهای ورودی را به کمتر از نصف کاهش داده است و این باعث شده است پروازها خارج از برنامه انجام شده و حالا ما با مشکل کمبود خدمه روبرو شویم، چراکه خدمه ذخیره ما خارج از برنامه زمان‌بندی شده به کار گرفته شده‌اند.

پاندمی کرونا که به شکل قابل‌توجهی تقاضای مسافرت هوایی را پایین آورده است باعث شده ایرلاین‌ها تعداد کارکنان خود را کاهش دهند. با بازگشت به زندگی نرمال بسیاری از ایرلاین‌ها به دنبال بازگرداندن تعداد کارکنان خود هستند.

امریکن ایرلاینز اعلام کرد تا کنون حدود ۱,۸۰۰ خدمه پرواز به کار خود بازگردانده شده‌اند و بیش از ۶۰۰ نفر خدمه استخدام شده جدید تا پایان امسال به کار گرفته خواهند شد.

سوزوست ایرلاینز هم اعلام کرد تا پایان ۲۰۲۱ به استخدام خدمه پرواز ادامه می‌دهد تا ۵,۰۰۰ نفر را به کارکنان خود اضافه کند.