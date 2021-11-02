برتری تیم های مدعی در روز نخست/ پیروزی تیم تازه وارد ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان روز دوشنبه دهم آبان ماه با حضور هشت تیم در سالن شهید سلیمانی تهران آغاز شد. در این روز سه تیم مدعی شهید شاملی کازرون، فولاد مبارکه سپاهان و تأسیسات دریایی برابر رقبای تازه خود پیروز شدند. اما در این روز دیدار دو تیم تازه لیگ برتری شده شهرداری ملایر و آتریسا تهران نیز با پیروزی پر گل تیم ملایر دنبال شد.

در آغاز هفدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان کشورمان – جام فدک دو تیم فولاد سپاهان اصفهان و صنایع روشنایی یکتا افروز البرز به مصاف هم رفتند که فولاد مقتدارنه پیروزی را از آن خود کرد. یمه نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۰ به سود نماینده اصفهان به پایان رسید. سپاهان که در ترکیب اصلی خود از ۶ ملی پوش بهره می‌برد، در نیمه دوم نیز در برابر تیم تازه وارد و جوان لیگ این اختلاف را بیشتر کرد و توانست ۳۵ بر ۲۰ اولین بازی خود را به پایان برساند.

در دومین مسابقه امروز تیم‌های آتریسا تهران و شهرداری ملایر به دیدار هم رفتند که در پایان ملایر برنده از زمین خارج شد. نیمه نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۵ به سود نماینده ملایر به پایان رسید. در نیمه دوم نیز ملایر فاصله اختلافی خود را بیشتر کرد و در نهایت با نتیجه ۳۷ بر ۲۸ عنوان تیم برنده را به دست آورد.

شهید شاملی کازرون، نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان در نخستین بازی اش در فصل جدید لیگ برتر مقابل سنگ آهن بافق به میدان رفت که در نهایت پیروزی را به نام خود ثبت کرد. نیمه نخست این دیدار ۱۰-۱۳ به سود نماینده کازرون به پایان رسید. در نیمه دوم نیز این اختلاف ۳ امتیازی حفظ شد و در نهایت کازرون ۲۶ بر ۲۳ بافق را با شکست بدرقه کرد.

در آخرین مسابقه نخستین روز برگزاری مرحله اول از دور رفت هفدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور تأسیسات دریایی مقابل تیم تازه لیگ برتری شده کات شاهرود صف آرایی کرد و در نهایت نیز پیروز این میدان شد. تأسیسات در نیمه نخست با نتیجه عجیب ۵-۱۵ به رختکن رفت. نیمه دوم نیز با برتری ۲۶ بر ۱۵ تأسیسات همراه بود. کات شاهرود با سرمربیگری خدیجه قانع، سرمربی تیم ملی نوجوانان و مربی تیم ملی بزرگسالان برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند.

نتایج کامل مسابقات امروز به این شرح است:

فولاد مبارکه سپاهان ۳۵ - صنایع روشنایی یکتا افرزو البرز ۲۰

شهرداری ملایر ۳۷- آتریسا تهران ۲۸

شهید شاملی کازرون ۲۶ - سنگ آهن بافق یزد ۲۳

تاسیسات دریایی تهران ۲۶ - کات شاهرود ۱۵

برنامه روز دوم مرحله رفت لیگ هندبال بانوان در روز چهارشنبه ۱۲ آبان به این ترتیب است:

ساعت ۱۰:۳۰: شهرداری ملایر – کات شاهرود

ساعت ۱۳: شهید شاملی کازرون - صنایع روشنایی یکتا افروز البرز

ساعت ۱۵:۳۰: آتریسا تهران – فولاد سپاهان اصفهان

ساعت ۱۷:۴۵: تأسیسات دریایی - سنگ آهن بافق