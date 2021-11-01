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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۰۰

در گفتگوی باقری با معاون وزیر خارجه چین مطرح شد؛

مواضع مشترک ایران و چین درباره تحریم‌های غیرقانونی آمریکا

مواضع مشترک ایران و چین درباره تحریم‌های غیرقانونی آمریکا

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بر لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و عدم تکرار آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در یک گفتگوی تلفنی دوستانه و ثمربخش با آقای «ما ژائو»، معاون وزارت خارجه چین، از مواضع مثبت و تعاملات سازنده چین قدردانی کردم.

وی تصریح کرد: ایران و چین به عنوان شرکایی قابل اعتماد، در خصوص غیرقانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اهمیت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل موضع مشترکی دارند.

‏معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و تضمین به عدم تکرار مورد تأکید قرار گرفت. رایزنی‌ها بین دو طرف در مورد طیفی از موضوعات به‌ویژه در عرصه بین‌المللی در آینده ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 5341516

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    نظرات

    • ایرانی IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      1 4
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      امریکا تحریم میکنه این آقا شکایت به چین میبره !! عمو نمی دونی بدون امریکا بزرگترین شرکت مخابراتی چین یعنی هواوی رو تحریم کرد و چین را وادار کرد میلیاردها دلار در سال از آمریکا کالا وارد کنه کجایی صورت رو بشور تازه بیدار شدی
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      بنظر آمریکایی ها دارن در سیاست بازی از انگلیس جلو می‌زنند با کمک رسانه ها از عدم تعهدات خود فاکتور می گیرند و خود را در مقام طلب کار جا می رنند این یعنی در هیچ زمانی و هیچ مذاکره ای قرار نیست عملا تحریم ها را با یک دستور بایدن بر دارند خواهشا دیگه برای برجام وقت نذارین که همش ضرر هست

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