به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در یک گفتگوی تلفنی دوستانه و ثمربخش با آقای «ما ژائو»، معاون وزارت خارجه چین، از مواضع مثبت و تعاملات سازنده چین قدردانی کردم.

وی تصریح کرد: ایران و چین به عنوان شرکایی قابل اعتماد، در خصوص غیرقانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اهمیت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل موضع مشترکی دارند.

‏معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و تضمین به عدم تکرار مورد تأکید قرار گرفت. رایزنی‌ها بین دو طرف در مورد طیفی از موضوعات به‌ویژه در عرصه بین‌المللی در آینده ادامه خواهد یافت.