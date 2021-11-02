حداکثر قیمت شکر برای مصرف کننده ۱۶ هزار تومان است

بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با انتقاد از مطرح کردن برخی از مباحث غیرکارشناسی مبنی بر افزایش قیمت شکر گفت: در روزهای اخیر مباحثی در برخی سایت‌ها و رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت شکر مطرح شده که غیرکارشناسی است و منجر به ایجاد نابسامانی در بازار می‌شود.

دانایی با اشاره به اینکه مصرف شکر در کشور به شدت کاهش پیدا کرده افزود: در حال حاضر باید ماهانه ۱۵۰ هزار تن شکر به بازار تزریق می‌شد اما نیاز کنونی بازار ماهی حدوداً ۱۰۰ هزار تن است و در فصل تابستان نیز در حالی که طبق روال قبل باید در ماه حدود ۲۲۰ هزار تن شکر به بازار تزریق می‌کردیم به زحمت میزان عرضه به ۱۶۰ هزار تن می‌رسید.

دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی چغندر قند در اسفند ماه سال گذشته مجدداً افزایش پیدا کرد، افزود: این اتفاق به دنبال درخواست انجمن رخ داد چرا که قیمت اولیه مناسب نبود و منجر به کاهش شدید تولید می‌شد.

این فعال بخش خصوصی توضیح داد: قیمت چغندر پارسال ۶۰۲ تومان بود که به ۱,۳۰۰ تومان افزایش یافت به عبارتی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در این حوزه مواجه بودیم، ضمن اینکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید شکر نیز مربوط به نرخ چغندر قند است. از طرفی هزینه‌های جانبی از جمله گاز و برق نیز افزایش پیدا کرده که همه این مسائل روی قیمت شکر تأثیرگذار خواهد بود. با این حال قیمت این کالا در بازار رشد چشمگیری نداشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید منطقی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت شکر تولید داخل درب کارخانه بین ۱۲۴۰۰ تا ۱۲,۵۰۰ تومان است، گفت: ما در ماه‌های اخیر با افزایش شدید قیمت جهانی شکر مواجه بودیم به طوری که اگر بخواهیم این محصول را وارد کنیم قیمت هر کیلوگرم از آن درب کارخانه بین ۱۶ هزار تا ۱۶,۵۰۰ تومان تمام می‌شود.

دانایی با اشاره به اینکه شکر تولید داخل ۳۵۰۰ تا ۴ هزار تومان از شکر وارداتی ارزان‌تر است، گفت: قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی برای مصرف کننده نهایی باید حداکثر ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و اگر با قیمت بیش از این عرضه می‌شود ایراد از سیستم توزیع در خرده‌فروشی است که باید نظارت و کنترل بیشتری روی آن انجام بگیرد.

دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت تولید شکر را در سال جاری مطلوب عنوان کرد و گفت: امسال مجموع تولید چغندر بهاره و پاییزه ۶.۵ میلیون تن است که از این میزان ۸۷۰ هزار تن شکر تولید می‌شود و با احتساب ۷۰۰ هزار تن استحصال از ۷ میلیون تن نیشکری که در سال جاری داریم، مجموع تولید شکر امسال به یک میلیون و ۵۷۰ تا یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن می‌رسد.

وی تاکید کرد: با توجه به تولید و ذخایری که در کشور داریم حداقل تا تابستان ۱۴۰۱ از واردات شکر بی نیاز خواهیم بود و پیش بینی می‌شود بازار این کالا باثبات ترین بازار در بین کالاهای اساسی باشد.

دانایی همچنین درباره اینکه انتقاداتی به قیمت خرید تضمینی چغندر مطرح شده و قرار بود که قیمت این محصول مجدداً تغییر کند، گفت: پیش جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک چند روز پیش برگزار شد و در این جلسه بحث بر سر این بود که قیمت چغندر قند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان افزایش یابد و از ۱,۴۷۳ تومان و دو ریال به ۱۶۵۰ تا ۱,۷۰۰ تومان برسد که پیش بینی می‌کنیم هفته آینده این مساله در جلسه هفته آینده شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک مطرح و نهایی شود.