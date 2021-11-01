به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد شامگاه دوشنبه در دیدار مدیران شهری قم با مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) و «روز قم» گفت: این روز بعد از تصویب در شورای شهر، در تقویم برنامه‌های استان با تصویب شورای فرهنگی عمومی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سرمایه‌ها و ظرفیت‌های بزرگی در قم وجود داشته که نتوانسته‌ایم از آن‌ها حراست کنیم، تصریح کرد: باید دبیرخانه‌ای برای روز قم تشکیل‌شده و در طول سال برنامه‌های مختلفی برای این منظور برگزار شود و جمع‌بندی برنامه‌های سالیانه در روز قم در سمیناری جمع‌آوری و در یک کتاب جامع منتشر شود.

شهردار قم با تأکید بر اینکه برخی از دستگاه‌هایی که صرفاً فرهنگی بوده نیز در ایام «روز قم» همکاری نداشته و شهرداری در این میدان تنها بوده است، از آمادگی شهرداری قم برای گرامیداشت یکصدمین سال احیای حوزه علمیه قم خبر داد.

وی با انتقاد از عدم فعالیت‌های بین‌المللی برای معرفی قم عنوان کرد: متأسفانه در بعد معرفی بین‌المللی ظرفیت‌های قم غفلت شده است و نتوانسته‌ایم بین‌المللی بودن قم را به رخ جهانیان بکشیم.

سقائیان نژاد، برنامه محوری شهرداری قم و ورود به برنامه راهبردی دوم قم ۱۴۰۴ را مورد توجه قرار داد و افزود: برنامه نخست از نظر بودجه ۹۲ درصد و تحقق برنامه‌ای ۷۲ درصدی صورت گرفته است که این میزان ۲۸ درصدی کسری، در برنامه دوم تلفیق و بازنگری شده و در برنامه قم ۱۴۰۴ توجه ویژه‌ای به مسائل نرم‌افزاری به جای مسائل سخت‌افزاری شده است.

وی با اشاره به چالش بافت فرسوده و با انتقاد از در نظر گرفتن پهنه ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی در هسته مرکزی شهر اذعان کرد: این بافت غیر کارشناسی فریز شده و این اقدام به جای حفظ، علیه میراث فرهنگی است.

شهردار قم ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان در شهر قم ساکن هستند و در این شرایط به علت نبود تشیکلات مشخص و علیرغم قوانین، متولی دستگاه دولتی است؛ به‌عنوان نمونه شورای عالی شهرسازی بدون شناخت شهرها و بوم شهرها برای همه در کشور تعیین تکلیف می‌کنند که این موضوع نادرست است.

وی با انتقاد از نبود درآمد پایدار برای شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها تا چه زمانی باید برای ارائه خدمات و کسب درآمد شهر فروشی و تراکم فروشی کنند؛ همچنین سیکل مالیات بر ارزش‌افزوده و این درآمد نیز ناقص است.

سقائیان نژاد مظلومیت شهرداری‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: شهرداری‌ها به‌عنوان مدیران شهرها نه در مجلس و نه در هیئت دولت دفاع کننده‌ای ندارند و بعدها در خبرها متوجه تصمیمات برای مدیریت شهری می‌شویم که این موضوع انواع و اقسام مشکلات را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها مظلومانه خاکریز نظام هستند، اظهار داشت: نارضایتی‌هایی در زمینه ماده ۱۰۰، سد معبر، تملکات و … از شهرداری وجود دارد که به علت نبود ساختار درست و سیاست‌گذاری از مرکز این مشکلات در حال افزایش است.