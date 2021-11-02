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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۸

انتظار به پایان رسید؛

پایان چشم‌انتظاری ۳۸ ساله فرزند شهید فیض بیگدلی

پایان چشم‌انتظاری ۳۸ ساله فرزند شهید فیض بیگدلی

قزوین - پیکر مطهر شهید صفرعلی فیض بیگدلی پس از ۳۸ سال به وطن بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر پیکر مطهر شهید صفرعلی فیض بیگدلی از شهدای گرانقدر شهر اقبالیه قزوین که در عملیات خیبر به شهادت رسیده بود پس از ۳۸ سال به وطن بازگشت.

این شهید گرانقدر هفت اسفند سال ۱۳۶۲ و در سن ۵۳ سالگی در جزیره مجنون به شهادت رسیده بود.

پیکر این شهید گمنام در یکم فروردین سال ۱۳۹۵ بعنوان شهید گمنام در بخش بیارجومند شهرستان شاهرود استان سمنان به خاک سپرده شده بود.

خبر تشخیص هویت این شهید پس از شناسایی از طریق آزمایش DNA در سالجاری، شامگاه ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط سردار فرماندهی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین به تنها فرزند وی که در حال حاضر ساکن شهر اقبالیه است، داده شد.

گفتنی است پدر، مادر و همسر این شهید گرانقدر در قید حیات نیستند.

کد مطلب 5341740

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