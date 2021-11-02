خطرات افزایش سن باروری/تهدید سلامت مادر و نوزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد زاده مدرس، با اشاره به شیوع ۱۵ درصدی ناباروری در جهان اظهار کرد: این عدد در برخی مناطق کشور حتی به ۲۰ درصد هم رسیده است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به اصلی ترین علل ناباروری اشاره کرد و افزود: علت‌های ناباروری در زنان و مردان متفاوت است به این شکل که در برخی موارد حتی هیچ علت مشخصی هم برای این موضوع وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد کم باروری می‌تواند تحت تأثیر سبک زندگی قرار گیرد تاکید کرد: در مواردی که با مشکلات ذخایر تخمدان روبرو می‌شویم، موارد ناباروری و درمان جدی تر، پیچیده‌تر و یا حتی غیرممکن می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان از انجام فعالیت‌های تحقیقاتی برای جوان سازی تخمدان‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات در حال حاضر صرفاً در مرحله تحقیق و پژوهش است.

زاده مدرس با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سن با باروری بیان کرد: توجه به سن باروری، ذخایر تخمدان‌ها و پیروی از سبک درست زندگی تضمین کننده باروری موفق است.

وی ادامه داد: به طور کلی بررسی علل ناباروری در زوج‌هایی انجام می‌شود یکسال بدون پیشگیری ارتباط زناشویی کافی داشته باشند و علیرغم آن باروری رخ نداده باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بین ۳۵ تا ۳۸ سال به تدریج ذخایر تخمدان کاهش می‌یابد افزود: این سن می‌تواند تا ۴۰ یا ۴۵ سال نیز متغیر باشد چرا که ژنتیک افراد بر میزان باروری اثر مستقیم دارد به طور مثال فردی که از نظر تقویمی ۳۵ سال دارد می‌تواند از نظر ژنتیک ذخایر تخمدانی کمتر یا بیشتر از حد طبیعی سنی قرار گیرد.

زاده مدرس با بیان اینکه فاکتور سن با کاهش ذخایر تخمدان در ارتباط مستقیم است، ادامه داد: ذخایر تخمدان عددی ثابت است بنابراین با افزایش سن این عدد به مرور کاهش می باید.

عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با بیان اینکه فاکتور سن همچنین می‌تواند عوارض باروری را افزایش دهد عنوان کرد: از عوارض سه ماهه اول تا پایان باروی تحت تأثیر سن قرار دارد به شکلی که عوارض بارداری در زنان ۲۰ تا ۳۰ سال با عارضه‌هایی که مادر بالای ۳۵ و ۴۰ ساله تجربه می‌کند، قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: مرگ و میر در مادران باردار و یا نوزادان در مادران بالای ۴۰ سال بسیار بالاتر از ۲۳ تا ۳۰ ساله‌ها است.

زاده مدرس به افرادی که در سن باروری هستند و قصد بچه دار شدن دارند توصیه کرد: اگر قصد بارداری دارید سعی کنید این موضوع را به تعویق نیندازید چرا که با افزایش سن هم سلامت مادر و هم سلامت نوزاد به خطر می‌افتد.

وی در ادامه یکی از شایع‌ترین اختلالاتی که با افزایش سن مادر در ارتباط است را اختلالات کرموزومی و یا اصطلاحاً متولد شدن نوزاد مبتلا به سندرم داون دانست.

استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به دلیل شرایط موجود در دنیا سن فرزند آوری افزایش یافته است گفت: در افرادی که باروری به دلایل گوناگون تحت تأثیر است توصیه می‌شود با روش‌های فریز سلول‌های تخمک و در مواردی فریز جنین زمان طلایی باروری را از دست ندهند.

وی در ادامه به عارضه‌های بارداری در سنین بالا پرداخت و خاطرنشان کرد: الگوهای بارداری در حال تغییر است و میزان بارداری‌های پرخطر به طرز چشمگیری افزایش یافته بنابراین این موضوع اهمیت مراقبت‌های بارداری خصوصاً قبل از بارداری را روشن‌تر می‌کند.

توجه به لایف استایل، وزن مناسب، کاهش عوامل خطر ساز مثل کنترل مصرف الکل و سیگار در خانم‌ها و آقایان از دیگر مواردی بود که زاده مدرس به آن اشاره کرد و افزود: بی توجهی و پیروی نکردن از سبک صحیح زندگی می‌تواند عوارض خطرناکی برای مادر و نوزاد در پی داشته باشد.

مصرف اسید فولیک توصیه دیگر این استاد دانشگاه به مادران قبل و حین بارداری بود.

وی افزود: عارضه‌هایی که می‌تواند برای مادر و نوزاد در سه ماهه اول تا سوم خطرآفرین باشد باید خصوصاً در سنین بالاتر به صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد.

زایمان زودرس، فشارخون بالا، عوارض جفتی و عروقی، دیابت حاملگی و کنده شدن زودرس جفت از دیگر عارضه‌های بارداری در سنین بالا است که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد.

این متخصص زنان و زایمان با اشاره به عارضه‌های تهدید کننده دیابت حاملگی در نوزادان توضیح داد: در هر دوره‌ای از بارداری اگر چنانچه قند خون کنترل نشود این موضوع می‌تواند صدمات جدی در نوزادان ایجاد کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا به امروز کمتر به سن آقایان در بارداری اشاره شده افزود: مطالعات نشان می‌دهد که سن بالای پدر هم می‌تواند تأثیرات منفی بر نوزاد داشته باشد گواه این موضوع این است که برخی بیماری‌ها در کودکان مثل اوتیسم، ابتلاء به سرطان و یا اسکیزوفرنی با افزایش سن پدر در ارتباط است.

وی تاکید کرد: جوان نگه داشتن جامعه و بارداری در زمان مناسب برای سلامت مادر و نوزاد اهمیت فراوانی دارد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خطر شاخص منفی رشد جمعیت در سال‌های آینده جدی است و باید سیاست گذاران برای این مهم تدابیر ویژه را پیش بینی کنند.