سجاد قراگزلو بازیگر سریال «دلدادگان» درباره بازپخش این مجموعه تلویزیونی از شبکه آی فیلم به خبرنگار مهر گفت: سریال «دلدادگان» در زمان پخش خود با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و بازخوردهای متفاوتی از مردم گرفت. خوشحالم که سهم کوچکی از این سریال بر عهده داشتم و به همراه یک گروه حرفه‌ای موفق به خلق اثری شدیم که در یاد و خاطره مردم به خوبی ماندگار شد.

وی ادامه داد: فصل اول این سریال سه سال پیش از شبکه سه سیما روی آنتن رفت و مصادف شد با برگزاری بازی‌های فوتبال جام جهانی و ایام ماه محرم و همین موضوع باعث شد مردم خیلی درگیر سریال نشوند، اما فصل دوم و سوم با استقبال خوبی مواجه شد. مردم با نقش عادل در فصل دوم احساس همذات‌پنداری کردند. حالا با پخش مجدد «دلدادگان» مردم پیگیر سریال هستند و بازخوردهای خوبی در فضای مجازی نشان می‌دهند.

وی که چندی پیش ساخت فیلم کوتاه «مزون‌کار» به تهیه‌کنندگی منوچهر هادی را به پایان رسانده درباره این فیلم نیز بیان کرد: «مزون‌کار» به یک معضل روز جامعه می‌پردازد و امیدوارم در اولین نمایش‌های جهانی خود بتواند نماینده شایسته‌ای از سینمای ایران باشد. در این فیلم حسین مهری بازیگر توانای سینما و تلویزیون با گریم و ظاهری کاملاً متفاوت به ایفای نقش پرداخته است.

این بازیگر و نویسنده درباره فیلم جدید خود نیز گفت: در حال حاضر پیش تولید فیلمی با نام موقت «در سایه» را با همان گروه و عوامل فیلم «مزون‌کار» آغاز کرده‌ایم. این فیلم در ژانر جنایی - اجتماعی قرار دارد و قصد دارم برای انتخاب بازیگران آن از چهره‌های مطرح استفاده کنم. اولویتم نیز برای نمایش این فیلم حضور در جشنواره‌های خارجی است؛ پس از آن نیز برای نمایش در داخل کشور اقدام می‌کنم.

بازیگر فیلم سینمایی «قرنطینه» درباره حضور در عرصه کارگردانی و ساخت فیلم کوتاه گفت: پس از بازی در فیلم‌ها و سریال‌های مختلف و فعالیت در حوزه دستیار کارگردانی و برنامه‌ریزی، احساس کردم با توجه به تحصیلات مرتبطی که با این رشته دارم وقت آن رسیده حرفه کارگردانی را با ساخت فیلم کوتاه تجربه کنم. البته که ساخت فیلم و تجربه نشستن روی صندلی کارگردانی دلیل نمی‌شود بازیگری را کنار بگذارم، اما متأسفانه با توجه به مناسبات خاصی که این روزها در انتخاب بازیگران پروژه‌ها شکل گرفته قصد دارم فعلاً تمرکزم را روی کارگردانی بگذارم.

قراگزلو درباره حضور در سریال‌های تلویزیونی نیز بیان کرد: مشکل سریال‌ها این است که بعد از خواندن فیلمنامه و صحبت‌های اولیه اعلام می‌کنند سازمان بودجه ندارد و تهیه‌کننده هزینه کمی در اختیار دارد. در واقع مبالغی پیشنهاد می‌شود که به هیچ‌وجه عرف بازیگری نیست و به همین خاطر برخی از بازیگران ترجیح می‌دهند کم‌کار باشند تا اینکه زیر بار چنین دستمزدهایی بروند.

وی در پایان در مقایسه سریال‌های سیما و شبکه خانگی تصریح کرد: اگر چه در مدیوم نمایش خانگی وضعیت مقداری بهتر است، اما متأسفانه برخی فیلمنامه‌ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. ضمن اینکه ما همچنان با معضل اسپانسر بازیگر نیز مواجه هستیم و همین امر بسیاری از بازیگران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.