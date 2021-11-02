حسین بامیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی‌های استاندار خوب، اظهار کرد: پاک‌دستی، متخصص بودن و اشرافیت داشتن در حوزه‌های مختلف از جمله ویژگی‌های یک استاندار توانمند است.

وی با بیان اینکه استاندار بومی دستاوردهای بسیار زیادی را متوجه استان می‌کند، عنوان کرد: گزینه بومی ۵۰ درصد از مسیر را طی کرده و شناخت نسبی نسبت به اقلیم، طرح آمایش سرزمینی، فرهنگ و آداب و رسوم استان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان دارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گزینه بومی خلاء‌ها و کمبودهای چهارمحال و بختیاری را می‌شناسد، افزود: تصمیم‌گیری برای برون رفت از مشکلات و معضلات استان توسط گزینه بومی امکان‌پذیر است.

بامیری تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی کرده اند با گوش فرا دادن به فرمایشات مقام معظم رهبری به انتخاب استاندار ورود نکنند.

وی با بیان اینکه اتحاد و انسجام بین نمایندگان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، ادامه داد: نقش نمایندگان همراهی، هم افزایی، تسهیل‌گری و همکاری با دولت و به تبع با استاندار است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر شکل‌گیری هیئت دولت که استانداران هم بخشی از بدنه دولت هستند دولت‌مردان با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی همچون شایسته گزینه و ترجیحاً بومی امید را به جامعه بازگردانند.