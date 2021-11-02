هر آنچه درباره گره یا ندول تیروئید باید بدانید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ولی زاده، فوق تخصص غدد در آستانه برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی بیماری‌های غدد درون‌ریز، اظهار داشت: این کنگره ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود و جدیدترین مباحث علمی درباره غدد درون ریز از جمله غدد هیپوفیز، تیروئید، فوق کلیه، پاراتیروئید، غدد جنسی و…، مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد و جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه ارائه خواهد شد.

وی افزود: کرونا سبب شد که بسیاری از کنفرانس‌ها و کنگره‌ها به صورت مجازی برگزار شود لذا کسانی که پیش از این به دلیل برخی از محدودیت‌ها امکان حضور در کشورمان را نداشتند از طریق مجازی در این کنگره بین المللی حضور خواهند داشت شرکت‌کنندگان می‌توانند از اطلاعات آنها در زمینه جدیدترین دستاوردهای علمی تشخیص و درمان بیماری‌های غدد درون ریز بهره‌مند شوند.

ولی زاده در ادامه درباره گره یا ندول تیروئید اظهار داشت: به طور معمول این بیماری در زنان شایع‌تر از مردان است و در زنان در ۵ درصد و در مردان در یک درصد جمعیت احتمال وجود گره قابل لمس وجود دارد. البته همانطورکه قبلاً نیز گفته شد خوشبختانه اکثر گره‌های تیروئید خوش خیم هستند ولی باید ازگره‌های بزرگ‌تر از ۱.۵ سانتی متر نمونه برداری شود تا بتوانیم خوش خیم بودن آنها را اثبات کنیم.

وی با اشاره به اینکه معمولاً افراد به صورت اتفاقی مثلاً هنگام بلع یل نگاه در آینه متوجه حرکت گره تیروئید می‌شوند یا توسط معاینه پزشک تشخیص داده می‌شوند، گفت: بسیاری از این افراد هم سابقه ابتلای خانوادگی به ندول تیروئید ندارند ولی به هر حال زمانی که این افراد به پزشک مراجعه می‌کنند در ابتدا یک آزمایش خون از آنها گرفته خواهد شد و پس از آن رد پرکاری تیرویید در صورت نیاز نمونه‌برداری از گره تیروئید انجام می‌گیرد و نتیجه را برای بررسی ارسال می‌شود و پاتولوژی اعلام می‌کند که آیا گره خوش خیم و یا بدخیم است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ندول‌های بدخیم با عمل جراحی و حداکثر با یک نوبت تجویز ید رادیو اکتیو کاملاً قابل کنترل است و معمولاً اقدام اضافه‌تری لازم نیست، گفت: در صورتی که گره یا ندول تیروئید خوش خیم باشد، مانند یک خال با آن رفتار خواهد شد و پزشک توصیه می‌کند که هر ۶ تا ١٢ ماه یکبار بیمار سونوگرافی تیرویید انجام دهد که اگر تغییری در این گره ایجاد شده بلافاصله اقدام لازم صورت گیرد.