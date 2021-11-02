به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عبادتی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران مبنی بر استمرار پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها تا پایان روز چهارشنبه این هفته و همچنین بالا بودن شاخص کیفی هوا بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، اولین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در سال جاری صبح امروز سه‌شنبه در محل استانداری تهران برگزار شد.

عبادتی در این خصوص اظهار داشت: در این نشست مقرر شد کلیه دستگاه‌های عضو کارگروه ضمن لحاظ وظایف مشخص شده در دستورالعمل اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی در شرایط اضطرار آلودگی هوا مربوط به وضعیت نارنجی یا همان ناسالم برای گروه‌های حساس، نسبت به اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده اقدام لازم را به انجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی لازم برای جلوگیری از هر گونه پسماند سوزی با فرمانداری‌ها از جمله این مصوبات بود، افزود: جلوگیری از تردد کلیه موتور سیکلت‌ها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی توسط پلیس راهور و همچنین کاهش زمان درجا روشن بودن اتوبوس‌های درون شهری در پایانه‌های حمل و نقل از سوی شهرداری تهران از دیگر تصمیمات این نشست بود.

معاون محیط زیست استان تهران ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد نظارت بیشتری بر مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرداری تهران صورت پذیرد.

وی کاهش یا جلوگیری از فعالیت‌های عمرانی تشدیدکننده آلودگی هوا توسط شهرداری تهران را از دیگر مصوبات این نشست برشمرد و تصریح کرد: استقرار پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر با جانمایی در مناطق پرتردد و نیز پایش ویژه و شناسایی منابع آلاینده هوا توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از جمله تصمیمات دیگر این نشست بود.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین عدد ۱۳۴ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.