۳۱۰ پروژه نیمه تمام در کرمان به همت خیران تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب در آئین افتتاح مدرسه خیر ساز (پویش کرمان دانا) از آغاز عملیات ساخت بیش از ۲ هزار و ۵۷۰ کلاس درس در سه سال اخیر در استان خبر داد و افزود: در یک سال اخیر عملیات ساخت هر روز دو کلاس درس و هر هفته دو مدرسه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه جذب مشارکت‌های مردمی در امر مدرسه سازی و مدرسه یاری یکی از مهمترین راهبردهای آموزش و پرورش استان در چند سال اخیر بوده از رشد ۷۰۰ درصدی جذب مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش استان نسبت به سه سال اخیر خبر داد.

اسکندری نسب با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ساخت ۱۲۰ مدرسه در قالب ۷۲۰ کلاس درس توسط اتاق بازرگانی در استان گفت: به نمایندگی از فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای آنها از حرکت مؤثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در قالب پویش کرمان دانا کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه مدرسه مهمترین کانون تربیت، آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی در راستای تربیت نسلی در تراز جمهوری اسلامی ایران است، به نقش فضای آموزشی استاندارد در تسهیل فرآیند یاددهی - یادگیری اشاره و بیان کرد: خوشبختانه پویش کرمان دانا در تمامی شهرستان‌های استان مدارسی مطلوب و استاندارد در راستای مهارت آموزی و ارتقای کیفیت‌های فعالیت‌های آموزشی و پرورشی ساخته است.

بر پایه این گزارش مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز (پویش کرمان دانا) با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و جمعی از خیران درشهرستان نرماشیر افتتاح شد.