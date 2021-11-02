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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۶

برادران ایرلندی باز می‌گردند؛

بازگشت «قدیسان بونداک» با حضور نورمن ریدس و کارگردان اصلی

بازگشت «قدیسان بونداک» با حضور نورمن ریدس و کارگردان اصلی

کارگردان و بازیگران فیلم اول دوباره گرد هم آمده‌اند تا قسمت جدیدی از ماجراجویی‌های برادران ایرلندی مک‌مانوس را به تصویر بکشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «قدیسان بونداک» قرار است دوباره بازگردند. تروی دافی کارگردان یک بار دیگر با نورمن ریدس ستاره «واکینگ دد» و شان پاتریک فلنری همراه شده تا قسمت سوم این مجموعه را بسازد.

داستان این مجموعه درباره ۲ برادر ایرلندی به نام‌های کانر و مرفی مک‌مانوس است که قانون را به دست خود می‌گیرند. آن‌ها در ابتدا در دفاع از خود ۲ خلافکار روس را می‌کشند، اما بعد این ایده به ذهن‌شان می‌رسد که زادگاه‌شان بوستون را از جرم و خلاف رها کنند. البته این در حالی است که یک مامور اف‌بی‌آی با نقش‌آفرینی ویلم دفو دنبال آن‌هاست و حتی تا حدودی هدف‌شان را تحسین می‌کند.

تروی دافی فیلمنامه پروژه را همراه با فلنری نوشته و ریدس هم در این کار نقش داشته است. مراحل فیلمبرداری از ماه مه آینده آغاز می‌شود چون آن موقع فلنری کارش روی سریال «پسرها» را تمام می‌کند و ریدس از «واکینگ دد» رها می‌شود.

دافی در بیانیه‌ای گفت: هواداران ۲۰ سال است که این شخصیت‌ها را دوست داشته‌اند. ما در پایان فیلم قبلی آن‌ها را در زندان رها کردیم و هواداران می‌خواهند بدانند چه اتفاقی برای‌شان افتاد. نورمن و شان این مجموعه را روی ریل نگه داشته‌اند و از نظر داستانی آن را جلو برده‌اند. هواداران روزانه در مورد فیلم سوال می‌کنند و من خیلی هیجان‌زده هستم که قسمت سوم آن را تبدیل به واقعیت کنم.

امید سازندگان این مجموعه این است که به تعداد هواداران آن اضافه کنند و بتوانند آن را تبدیل به یک فرنچایز اکشن جهانی مانند «جان ویک» کنند.

کارگردان پروژه می‌گوید فیلم جدید برادران را در حالی نشان می‌دهند که سن‌شان بیشتر شده و از زندان بیرون می‌آیند. آن‌ها وارد دنیایی جدید می‌شوند که شبیه دنیایی نیست که قبل از زندان دیده بودند.

وی گفت: یکی می‌خواهد ادامه دهد و دیگری نمی‌خواهد. دشمنان جدیدی هستند که شباهتی با دشمنان سنتی گذشته ندارند. من از هواداران پرسیدم دوست دارند ببینند کانر و مرفی چه کسی را می‌کشند و ۴۵۰۰ جواب مختلف دادند اما جواب شماره یک آن‌ها سیاستمداران بود.

کد مطلب 5341938

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