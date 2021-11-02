بازگشت «قدیسان بونداک» با حضور نورمن ریدس و کارگردان اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «قدیسان بونداک» قرار است دوباره بازگردند. تروی دافی کارگردان یک بار دیگر با نورمن ریدس ستاره «واکینگ دد» و شان پاتریک فلنری همراه شده تا قسمت سوم این مجموعه را بسازد.

داستان این مجموعه درباره ۲ برادر ایرلندی به نام‌های کانر و مرفی مک‌مانوس است که قانون را به دست خود می‌گیرند. آن‌ها در ابتدا در دفاع از خود ۲ خلافکار روس را می‌کشند، اما بعد این ایده به ذهن‌شان می‌رسد که زادگاه‌شان بوستون را از جرم و خلاف رها کنند. البته این در حالی است که یک مامور اف‌بی‌آی با نقش‌آفرینی ویلم دفو دنبال آن‌هاست و حتی تا حدودی هدف‌شان را تحسین می‌کند.

تروی دافی فیلمنامه پروژه را همراه با فلنری نوشته و ریدس هم در این کار نقش داشته است. مراحل فیلمبرداری از ماه مه آینده آغاز می‌شود چون آن موقع فلنری کارش روی سریال «پسرها» را تمام می‌کند و ریدس از «واکینگ دد» رها می‌شود.

دافی در بیانیه‌ای گفت: هواداران ۲۰ سال است که این شخصیت‌ها را دوست داشته‌اند. ما در پایان فیلم قبلی آن‌ها را در زندان رها کردیم و هواداران می‌خواهند بدانند چه اتفاقی برای‌شان افتاد. نورمن و شان این مجموعه را روی ریل نگه داشته‌اند و از نظر داستانی آن را جلو برده‌اند. هواداران روزانه در مورد فیلم سوال می‌کنند و من خیلی هیجان‌زده هستم که قسمت سوم آن را تبدیل به واقعیت کنم.

امید سازندگان این مجموعه این است که به تعداد هواداران آن اضافه کنند و بتوانند آن را تبدیل به یک فرنچایز اکشن جهانی مانند «جان ویک» کنند.

کارگردان پروژه می‌گوید فیلم جدید برادران را در حالی نشان می‌دهند که سن‌شان بیشتر شده و از زندان بیرون می‌آیند. آن‌ها وارد دنیایی جدید می‌شوند که شبیه دنیایی نیست که قبل از زندان دیده بودند.

وی گفت: یکی می‌خواهد ادامه دهد و دیگری نمی‌خواهد. دشمنان جدیدی هستند که شباهتی با دشمنان سنتی گذشته ندارند. من از هواداران پرسیدم دوست دارند ببینند کانر و مرفی چه کسی را می‌کشند و ۴۵۰۰ جواب مختلف دادند اما جواب شماره یک آن‌ها سیاستمداران بود.