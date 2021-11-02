لایروبی تکمیلی و پاکسازی رودخانه «خرم‌ رود» انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: عملیات لایروبی رودخانه «خرم‌رود» در تابستان سال ۱۳۹۹ انجام شد که با توجه به رویش گیاهان و درختچه‌ها و تجمع رسوبات ناشی از عملیات اصلاح پل «حاج عمران» در پایین‌دست، شرکت آب منطقه‌ای لرستان در راستای ایمن سازی رودخانه و برای عبور سیلاب‌های احتمالی اقدام به لایروبی تکمیلی و پاکسازی رودخانه از محدوده پل «حاج عمران» تا پل «صفوی» کرد.

وی افزود: از دلایل اصلی ورود و تجمع رسوبات در رودخانه‌های داخل شهر، انبوه نخاله‌های شهری انباشته شده در حاشیه رودخانه‌های واقع در حریم شهر است که شهرداری بایستی با برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از اهرم‌های قانونی ضمن جلوگیری از این گونه تخلفات نسبت به برخورد جدی با متخلفین در مراجع محترم قضائی اقدام کند.