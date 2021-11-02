به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرتیپ آشتیانی در محل وزارت دفاع برگزار شد.

براساس این گزارش، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تداوم همکاری‌ها در دوره جدید این وزارتخانه اظهار داشت: بحمدالله میزان تعامل وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف توسعه یافته است و از آنجایی که نمایندگان محترم به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر مسئله امنیت و توسعه پایدار اهتمام دارند؛ تعاملات وزارت دفاع و مجلس در سطح مطلوبی پیش می‌رود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه تاکنون بیش از صدها نامه از مجلس شورای اسلامی به وزارت دفاع ارجاع داده شده است، گفت: بخشی از این نامه‌ها به سایر نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و ستاد کل ارتباط مستقیم داشته و در تلاشیم برای انجام و پیگیری درخواست‌های مجلس شورای اسلامی از نیروهای مسلح، نقش جدیدی برای وزارت دفاع تعریف و تصویب شود.

وی با بیان اینکه با اجرای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تلاش متخصصین صنعت دفاعی بسیاری از تحریم‌ها در حوزه دفاعی با شکست مواجه شده است، گفت: با خوداتکایی و تکیه بر توانمندی بومی، موفق به تولید قدرت شده‌ایم؛ اما لازمه قدرت و قوی شدن ایران در همه بخش‌ها، رشد متناسب و توجه به همه مؤلفه‌های جهش اقتصادی است و این آمادگی را داریم تا از سرریز دانش دفاعی به بخش‌های مختلف کشور کمک کنیم.

آشتیانی با بیان اینکه این وزارتخانه به عنوان یک سرمایه ملی نقش تعیین کننده‌ای در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح و ارتقای بازدارندگی جمهوری اسلامی دارد، گفت: راهبرد وزارت دفاع تعامل همه جانبه و هم‌افزا با مجلس شورای اسلامی است.