۱۴۱ اثر به اختتامیه دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه داوری دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت با حضور مجتبی مجلسی، محمدصابر شیخ رضایی و علی رضا حصارکی در مجموعه یادمان شهدای ۷ تیر (سرچشمه) تهران به همت هنر هیأت برگزار شد.



در مجموع بیش از ۷۰۰ اثر به دبیرخانه این دوره از سوگواره ارسال شد که در بخش پوستر اعلان هیأت ۲۲۹ اثر، در بخش پوستر شیعی ۲۷۰ اثر، در بخش حروف نگاری زیارت جامعه کبیره ۱۲۳ اثر و در بخش تصویرسازی روضه‌های خانگی ۸۵ اثر دریافت شد.



هیأت داوران پس از بررسی آثار ۶۰ اثر در بخش پوستر اعلان هیأت، ۱۰ اثر در بخش پوستر شیعی، ۳۰ اثر در بخش حروف نگاری و ۴۱ اثر را در بخش روضه خانگی جهت چاپ در کتاب دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت انتخاب کردند. نفرات برتر دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیأت در اختتامیه این سوگواره اعلام خواهد شد.

اسامی هنرمندان صاحب اثر در کتاب دهمین سوگواره عاشورایی هیأت به شرح ذیل است:



هنرمندان صاحب اثر در بخش پوستر اعلان هیأت



محمود بازدار، جلال صابری، محمدحسین عزیزی نژاد، علی پیشدار، جواد عبدلی ۳ اثر، حسین براتی ۲ اثر، مهدی احمدی ۲ اثر، محمدرضا چیت‌ساز، محمد صادق پوروهاب ۲ اثر، محمدجواد پردخته ۳ اثر، رامین صالحی، حسام الدین طاهری، محمد متقی منش، آزاده قاسمیان، رضا حاصلی ابرقویی، مهسا محبوبی اصل، حسین یوسفی، سید مهدی میراحمدی، محمدمهدی ولیزاده ۳ اثر، محمدمهدی ولیزاده ۲ اثر، آتلیه گرافیک کارگاه ۲ اثر، حامد تیموری ۲ اثر، سیدمهدی سیدی نیا، حسین یساری زارع، علی خلج، علیرضا میرزایی ۲ اثر، علی ساربان‌نژاد، علی رضا حاج حیدری، حامد ملک احمد ۳ اثر، ناصر زارعین، مهدی جم جاه، سیدجواد مظفری، رضا جعفری ۲ اثر، امیرحسین زنگنه، حمیدرضا امیرپور، مهدی لاری، علی شیرینی ۳ اثر، امیرحسین ربیعی، معصومه جنترانی، سارا نجفی، محمد ابراهیمی، راضیه زارعی، مهران پندار

هنرمندان صاحب اثر در بخش پوستر شیعی



محمود بازدار، مهدی احمدی، محمد صادق پوروهاب، کمیل کریمی، اعظم شریفی، ایمان مانده‌گاری ۲ اثر، علی شیرینی ۲ اثر، مهدی قنواتی

هنرمندان صاحب اثر در بخش حروف‌نگاری زیارت جامعه کبیره



محمد اهوز، جلال صابری، محمدحسین عزیزی نژاد، وحید یعقوبلو، حسین براتی، محسن هیزجی ۲ اثر، مسعود پورزارعی، محمدصادق پوروهاب، محمدجواد معصومی، مسعود زمانیان، حسین عکاف ۲ اثر، امیرحسین قیصری، جواد خانی، محمد متقی‌منش، رضاحاصلی ابرقویی، رضا فراهانی، سیدمهدی سیدی نیا، حسین یساری زارع، جواد هاشمی پور۲ اثر، جواد هاشمی پور، علی ساربان‌نژاد، سجادعلی پورحیدری، محمدمهدی تقی پور بروجنی، علی افضلی، مهدیار مهدی پور، آرش میرزازاده، عبدالحمید ابراهیمی نیا، مسعود احمدی

هنرمندان صاحب اثر در بخش روضه خانگی



سید تقی رضایی، سحر رضاییه زاد، کمیل کریمی، محمد ترک، زینت طبسی ۳ اثر، کوثر الاسوند ۲ اثر، آزاده قاسمیان ۳ اثر، محسن فرجی، هانیه فراست، زینب اسلامی راد، حمیده آقایی، سحر صدارت، نسترن آزاد، زینب سادات بدری، زهرا سادات طباطبایی ۴ اثر، محدثه علیشاه، حنانه نجار، سعیده تلخابی ۲ اثر، حکیمه شریفی، محمدعلی نادری، مهسا محمدرضایی، فاطمه قابوستیان، زهرا اکبری، مریم قاسمی، مریم طهرانی، سید محمدرضا موسوی، فاطمه پاک نژاد، اکرم سادات میرتوانا، سید رضا احمدی، زینب جوادی، زهرا کیانی، فاطمه هاشمی