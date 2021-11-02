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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۰

رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کارون:

جلوی هنرمندان کارونی سنگ اندازی نکنید/ هنرمندان در حسرت یک پلاتو

جلوی هنرمندان کارونی سنگ اندازی نکنید/ هنرمندان در حسرت یک پلاتو

کارون- رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کارون گفت: مدیران این شهرستان اگر دست هنرمندان را نمی‌گیرند لااقل جلوی این قشر سنگ‌اندازی نکنند چون این افراد اکنون در سخت‌ترین شرایط هستند.

پیمان ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان کارون از امکانات و زیرساخت‌های اولیه فرهنگی و هنری محروم بوده و این امر بستری بسیار سخت و دردناکی را برای هنرمندان حوزه نمایشی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون از حضور گروه‌های فعال نمایشی در شهرستان کارون خبر داد و افزود: ۶ گروه فعال در زمینه نمایش وجود دارد که دو گروه آن ثبت شده و پروانه فعالیت از اداره کل هنرهای نمایشی کشور دارند و با جمعیت ۱۴۰ نفر عضو فعال در قالب گروها، همواره فعال هستند.

وی ادامه داد: زمانی که کوت عبدالله از اهواز جدا و اولین انجمن نمایش کارون تشکیل شد، هنرمندان دغدغه ابتدایی‌ترین امکانات را برای تولید اثر نمایشی داشتند و با نبود سالن اجرا و حتی یک پلاتو مستقل برای تمرین اجرا دست و پنجه نرم می‌کردند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون تصریح کرد: فرهنگسرای مهدیه تنها جای مناسب برای تمرین و تولید محتوا در شهرستان برای هنرمندان است که در گذر زمان با فراز و نشیب فراوان با هنرمندان همکاری کرده است.

این نویسنده و کارگردان کارون گفت: هنرمندان در آن مکان با تمامی مشکلات و کمبودها مشغول بودند که با تغییر و تحولات در شهرستان نوع بازخورد با هنرمندان متغیر بود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون خبر داد: با توجه به شرایط کرونایی، تئاتر کارون نیز مانند دیگر شهرها در رکود نسبی به سر می‌برد.

ترکاشوند با اشاره به شرایط اپیدمی کرونا و برنامه تمرینات گروه‌های نمایشی گفت: با بهتر شدن اوضاع کرونایی قصد بازگشت به تمرینات در محل فرهنگسرا را داشتیم که مطلع شدیم سالن تئاتر را در اختیار اداره بهداشت برای واکسیناسیون قرار داده‌اند و معلوم نیست که این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند و جایگزینی برای ادامه تمرینات توسط مدیران شهرستان پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: امروز نیز متوجه شدیم که تنها اتاق انجمن هنرهای نمایشی که اتاق برق فرهنگسرا بود و خود هنرمندان با هزینه خود با همکاری مدیر وقت فرهنگسرا سر و سامان داده‌اند تبدیل به انبار شده و به انجمن اعلام شده که هنرمندان و انجمن در فرهنگسرا جایی ندارند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون گفت: این هنرمندان اکنون باید به فکر مکان باشند و انجمن و هنرمندان این موضوع را خوب درک می‌کنند که آن مکان در اصل متعلق به شهرداری است و ما دنبال سربار شدن برای هیچ نهادی نیستیم.

ترکاشوند افزود: آیا هنرمندان کارون حق داشتن مکانی مستقل برای تمرین و اجرا ندارند؟ چرا هفت گروه فعال و ثبتی باید در حسینیه و منازل و پارک‌ها تمرین کنند؟

وی گفت: مدیران شهرستان اگر دست هنرمندان را نمی‌گیرند لااقل سنگی به این بزرگی جلوی پای آنها نیندازند و لااقل ساخت یک پلاتوی کوچک را برای هنرمندان اختصاص بدهند چون داشتن یک مکان مستقل حق مسلم هنرمندان کارون است و این قشر نباید باید در سخت‌ترین شرایط به سر ببرند.

کد مطلب 5342026

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    نظرات

    • سعاد IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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