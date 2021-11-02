جلوی هنرمندان کارونی سنگ اندازی نکنید/ هنرمندان در حسرت یک پلاتو

پیمان ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان کارون از امکانات و زیرساخت‌های اولیه فرهنگی و هنری محروم بوده و این امر بستری بسیار سخت و دردناکی را برای هنرمندان حوزه نمایشی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون از حضور گروه‌های فعال نمایشی در شهرستان کارون خبر داد و افزود: ۶ گروه فعال در زمینه نمایش وجود دارد که دو گروه آن ثبت شده و پروانه فعالیت از اداره کل هنرهای نمایشی کشور دارند و با جمعیت ۱۴۰ نفر عضو فعال در قالب گروها، همواره فعال هستند.

وی ادامه داد: زمانی که کوت عبدالله از اهواز جدا و اولین انجمن نمایش کارون تشکیل شد، هنرمندان دغدغه ابتدایی‌ترین امکانات را برای تولید اثر نمایشی داشتند و با نبود سالن اجرا و حتی یک پلاتو مستقل برای تمرین اجرا دست و پنجه نرم می‌کردند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون تصریح کرد: فرهنگسرای مهدیه تنها جای مناسب برای تمرین و تولید محتوا در شهرستان برای هنرمندان است که در گذر زمان با فراز و نشیب فراوان با هنرمندان همکاری کرده است.

این نویسنده و کارگردان کارون گفت: هنرمندان در آن مکان با تمامی مشکلات و کمبودها مشغول بودند که با تغییر و تحولات در شهرستان نوع بازخورد با هنرمندان متغیر بود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون خبر داد: با توجه به شرایط کرونایی، تئاتر کارون نیز مانند دیگر شهرها در رکود نسبی به سر می‌برد.

ترکاشوند با اشاره به شرایط اپیدمی کرونا و برنامه تمرینات گروه‌های نمایشی گفت: با بهتر شدن اوضاع کرونایی قصد بازگشت به تمرینات در محل فرهنگسرا را داشتیم که مطلع شدیم سالن تئاتر را در اختیار اداره بهداشت برای واکسیناسیون قرار داده‌اند و معلوم نیست که این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند و جایگزینی برای ادامه تمرینات توسط مدیران شهرستان پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: امروز نیز متوجه شدیم که تنها اتاق انجمن هنرهای نمایشی که اتاق برق فرهنگسرا بود و خود هنرمندان با هزینه خود با همکاری مدیر وقت فرهنگسرا سر و سامان داده‌اند تبدیل به انبار شده و به انجمن اعلام شده که هنرمندان و انجمن در فرهنگسرا جایی ندارند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کارون گفت: این هنرمندان اکنون باید به فکر مکان باشند و انجمن و هنرمندان این موضوع را خوب درک می‌کنند که آن مکان در اصل متعلق به شهرداری است و ما دنبال سربار شدن برای هیچ نهادی نیستیم.

ترکاشوند افزود: آیا هنرمندان کارون حق داشتن مکانی مستقل برای تمرین و اجرا ندارند؟ چرا هفت گروه فعال و ثبتی باید در حسینیه و منازل و پارک‌ها تمرین کنند؟

وی گفت: مدیران شهرستان اگر دست هنرمندان را نمی‌گیرند لااقل سنگی به این بزرگی جلوی پای آنها نیندازند و لااقل ساخت یک پلاتوی کوچک را برای هنرمندان اختصاص بدهند چون داشتن یک مکان مستقل حق مسلم هنرمندان کارون است و این قشر نباید باید در سخت‌ترین شرایط به سر ببرند.