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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۹

آیفون و ساعت اپل تصادف را به پلیس اطلاع می‌دهند

آیفون و ساعت اپل تصادف را به پلیس اطلاع می‌دهند

اپل قصد دارد مدل‌های جدید آیفون و ساعت هوشمند خود را به امکاناتی مجهز کند تا آنها بتوانند موارد تصادف اتومبیل را به طور خودکار شناسایی کرده و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومورز، با افزوده شدن این قابلیت به آیفون و ساعت اپل اگر فردی در حین رانندگی تصادف کند، تماس خودکاری با شماره ۹۱۱ پلیس در آمریکا برقرار می‌شود و پلیس با اطلاع از موضوع به آن رسیدگی می‌کند.

این قابلیت کشف تصادف در سال ۲۰۲۲ به آیفون اضافه خواهد شد. اپل این موضوع را به طور رسمی اعلام نکرده، اما منابع نزدیک به اپل آن را تأیید کرده‌اند. بدین منظور حسگرهای شتاب سنج آیفون و ساعت اپل به روز خواهند شد تا بتوانند به دقت وقوع تصادف را تشخیص دهند.

اپل از سال گذشته آزمودن افزودن این قابلیت به آیفون و ساعت اپل را آغاز کرده است و تا به حال از این طریق موارد زیادی از تصادف‌های مشکوک شناسایی شده است. این شرکت قصد دارد از دقت این روش مطمئن شود و سپس آن را به طور عمومی اعلام کند.

کد مطلب 5342110

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