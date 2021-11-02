به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی در حاشیه نشست با رئیس رسانه ملی با اعلام این خبر افزود: در سال‌های اخیر سالانه ۸ میلیون تن ذرت وارد کشور شده که از این میزان، سالانه حدود ۱۴۰ هزار تن را سازمان استاندارد آلوده تشخیص داده است.

وی ادامه داد: از سال ۹۲، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ واردات این ذرت‌ها به داخل کشور ادامه داشته و واردات آن هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد.

خاندوزی افزود: سازمان استاندارد با بررسی‌هایی که انجام داد تشخیص داده که این ذرت‌ها در لحظه ورود به کشور آلوده بودند و بنابراین بر اثر ماندگاری در انبارها فاسد و یا آلوده نشده اند.

وی اظهار کرد: واردکننده این ذرت‌ها بخش خصوصی بوده و منابعی از دولت بابت آن هزینه نشده است.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: برای حل موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در هر سال، اقدامات خوبی صورت گرفته یعنی بیش از ۱۰۳ هزار تن از آن به کشور مبدا ارسال کننده مرجوع شده و مابقی ذرت‌ها به دو دلیل همچنان داخل کشور است دلیل نخست آن این است که بخشی از این ذرت‌ها را یک خریدار خارجی خرید کرده که حالا برای خروج آن از کشور تأخیر کرده است دلیل بعدی این است که بخشی از آن هم شاکی خصوصی دارد و با حکم دستگاه قضائی فعلاً در انبارها است تا تکلیفش روشن شود.