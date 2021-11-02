اجرای ۱۵ کیلومتر عملیات بهسازی و تعریض محور آیسک - سه قلعه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، سید محمد فرخی اظهارکرد: عملیات بهسازی محور آیسک - سه قلعه حد فاصل آیسک - دو حصاران - بغداده - حجت آباد به طول ۱۵ کیلومتر توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سرایان در حال انجام است.

وی ادامه داد: بهسازی و تعریض این محور از مطالبات به حق و مهم بخش‌های آیسک، سه قلعه و روستاهای تابعه است.

وی با اشاره به افزایش تردد کامیون‌ها و ناوگان سنگین باری طی چند سال اخیر در این محور به دلیل وجود معادن فعالیت در منطقه تصریح کرد: این در حالی است که جاده موجود با مشخصات راه روستایی و سبک احداث شده لذا بهسازی و تعریض این محور ضروری به نظر می‌رسید.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سرایان افزود: در این راستا جلسات و بازدیدهای متعددی با حضور نماینده مردم شهرستان سرایان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و فرماندار شهرستان سرایان صورت گرفته و در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در سال ۱۴۰۰، قسمتی از اعتبار مورد نیاز در این خصوص تأمین و اختصاص داده شده است.

فرخی یادآور شد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری و در راستای کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از نیروها و ماشین آلات راهداری شهرستان عملیات خاکی پروژه به صورت امانی در حال انجام است و تکمیل پروژه (شامل؛ اجرای ابنیه فنی و اجرای آسفالت) به صورت پیمانی با توجه به تخصیص انجام خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سرایان با اشاره به اینکه از نکات مهم این پروژه همکاری و مشارکت و رانندگان و کامیون داران روستاهای تابعه بخصوص روستاهای بغداده و دو حصاران در خصوص حمل مصالح است خاطر نشان کرد: با مشارکت نیروهای راهداری و رانندگان و کامیون داران، هم اکنون خاک‌ریزی ۵ کیلومتر از محور انجام و ادامه کار و تکمیل پروژه در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قرار دارد.