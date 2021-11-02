ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان بوشهر/ ۲۰۰۰ نفر فوت شدند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان از ابتدای شیوع این بیمار تاکنون، گفت: دو هزار و یک نفر در استان بوشهر جان خود را از دست داده‌اند.