ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان بوشهر/ ۲۰۰۰ نفر فوت شدند

سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۷ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۳۰ بیمار نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۲ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۱۶ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بوده و پنج نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت یک بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد: از ابتدای کرونا تاکنون، دو هزار و یک بیمار کرونایی در استان بوشهر جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد کل مبتلایان استان را ۸۸ هزار و ۹ نفر عنوان کرد.
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