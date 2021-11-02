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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان بوشهر/ ۲۰۰۰ نفر فوت شدند

ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان بوشهر/ ۲۰۰۰ نفر فوت شدند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ثبت ۸۸ هزار مبتلای به کرونا در استان از ابتدای شیوع این بیمار تاکنون، گفت: دو هزار و یک نفر در استان بوشهر جان خود را از دست داده‌اند.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۷ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۳۰ بیمار نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۲ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۱۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و پنج نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت یک بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد: از ابتدای کرونا تاکنون، دو هزار و یک بیمار کرونایی در استان بوشهر جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان استان را ۸۸ هزار و ۹ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5342285

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